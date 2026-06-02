Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση του 39χρονου θύματος

Ενώπιον του εισαγγελέα Καλαμάτας οδηγήθηκε ο 41χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 39χρονης συζύγου του και μητέρας των δύο ανήλικων παιδιών του.

Για λόγους ασφαλείας, η μεταγωγή του στο Δικαστικό Μέγαρο πραγματοποιήθηκε από την πίσω είσοδο, την ώρα που έξω από το κτήριο βρίσκονταν δημοσιογράφοι αλλά και φίλες του θύματος.

Οι γυναίκες που γνώριζαν τη 39χρονη περιέγραψαν μια ιδιαίτερα δύσκολη καθημερινότητα, κάνοντας λόγο για έναν σύζυγο που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, τη ζήλευε και ήλεγχε κάθε της κίνηση. Όπως ανέφεραν, παρακολουθούσε στενά κάθε πτυχή της ζωής της, ακόμη και τις προσπάθειές της να βρει εργασία.

Σύμφωνα με φίλη της 39χρονης, το τελευταίο διάστημα αναζητούσε επίμονα δουλειά, καθώς είχε αποφασίσει να δώσει τέλος στον γάμο της, κάτι που είχε εκμυστηρευτεί σε ανθρώπους του στενού της περιβάλλοντος.

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Την ίδια ώρα, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της επίθεσης.

Στη σορό της 39χρονης καταγράφηκαν περίπου 40 τραύματα από μαχαίρι σε διάφορα σημεία του σώματος, μεταξύ άλλων στον αριστερό πνεύμονα, στο κεφάλι, στον θώρακα και στην πλάτη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η καταγραφή τριών δαγκωματιών στο αριστερό χέρι του θύματος, στοιχείο που είχε αναφέρει και ο κατηγορούμενος στις καταθέσεις του.

Σύμφωνα με το messinialive.gr, o δικηγόρος του 41χρονου, Γιώργος Καμβύσης, μιλώντας στους δημοσιογράφους ανέφερε πως δεν έχει ακόμη πλήρη εικόνα της ποινικής δικογραφίας, ωστόσο, ανέφερε πως «εγώ είδα ένα ανθρώπινο κουρέλι, έναν διαλυμένο άνθρωπο με χτυπήματα και μώλωπες κάτω από τα μάτια και εκχυμώσεις προφανέστατες. Η αστυνομία κατά την ταπεινή μου γνώμη έχει κάνει τη δουλειά της με ιατροδικαστικές εκθέσεις, με τα τεκμήρια που βρήκε στον τόπο του εγκλήματος. Με βάση τα χτυπήματα, βλέπω ότι έχει δεχτεί επίθεση. Δεν μπορώ να πω τίποτε άλλο. Το ότι πρόκειται για δολοφονία και πρόκειται για φόνο, αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς».