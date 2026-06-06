Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Απολογείται ο 41χρονος - Οι αρχές «βλέπουν» σκηνοθετημένα στοιχεία

Ο 41χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα με θύμα την 39χορνη σύζυγό του, απολογείται σήμερα για τη δολοφονία της.

Οι εις βάρος του κατηγορίες, αφορούν, μεταξύ άλλων, ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και κακουργηματικού χαρακτήρα παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Στην κατοχή του άνδρα εντοπίστηκε σύμφωνα με πληροοφορίες του ΕΡΤnews, ένας σκληρός δίσκος με ηχητικές καταγραφές της συζύγου του διάρκειας μεγαλύτερης από μία ώρα, με τις αρχές, να εξετάζουν ένα προφίλ που δείχνει σημάδια εμμονικής και ελεγκτικής συμπεριφοράς.

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Τι βρέθηκε στην κατοχή του δράστη

Ο κατηγορούμενος φέρεται να παρακολουθούσε τη σύζυγό του, κάνοντας χρήση συσκευών GPS σε όχημα και κινητά τηλέφωνα, ενώ κατά τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να χρησιμοποιούσε και κάμερες σε χώρους όπου κινούνταν το θύμα της άγριας δολοφονίας στην Καλαμάτα.

Mιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5», o επίτιμος πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, ανέφερε ότι τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα καταδεικνύουν «προσπάθεια σκηνοθέτησης από τον δράστη», η οποία –όπως είπε– ήταν εμφανής από την πρώτη στιγμή.

Όπως ανέφερε: «Τα στοιχεία της σκηνής έδειχναν από την αρχή ότι είναι σκηνοθετημένα και δεν είναι πραγματικά γεγονότα», εξηγώντας ότι η τοποθέτηση του μαχαιριού στο αριστερό χέρι του θύματος –το οποίο ήταν και το πιο αδύναμο– σε συνδυασμό με τα σοβαρά τραύματα που είχε δεχθεί, καθιστούσαν αδύνατη την εκδοχή αυτοάμυνας.

Σε άλλο σημείο, ο Γιώργος Καλλιακμάνης ανέφερε, ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, η γυναίκα φέρεται να δεχόταν πιέσεις και εκφοβισμό και ο δράστης να την απειλεί ότι δεν θα ξαναδεί τα παιδιά της αν αποχωρήσει από τη σχέση.

«Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κατηγορούμε το θύμα. Πρέπει να το εμψυχώσουμε, να το συμβουλεύουμε και να παρεμβαίνουμε όπου υπάρχει γνώση τέτοιων περιστατικών, ώστε να ενημερώνεται η αστυνομία», τόνισε.



Με πληροφορίες από ΕΡΤnews