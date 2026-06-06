Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Προφυλακίστηκε ο 41χρονος - «Θόλωσα» είπε στην απολογία του

Προφυλακίστηκε ο 41χρονος για τη γυναικοκτονία της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα, μετά την απολογία του.

O 41χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της γυναικοκτονίας της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα, οδηγείται στη φυλακή μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του ενώπιον ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Η απολογητική διαδικασία διήρκεσε περισσότερες από έξι ώρες και, μετά το πέρας της, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προφυλάκισή του.

Κατά την αποχώρησή του από το Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας, ο 41χρονος είχε σκυμμένο το κεφάλι, ενώ αποδοκιμάστηκε από μικρή ομάδα συγκεντρωμένων που βρισκόταν έξω από τα δικαστήρια.

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Τι υποστήριξε στην απολογία του ο 41χρονος

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του φέρεται να υποστήριξε ότι η σχέση του με την 39χρονη σύζυγό του είχε ουσιαστικά λήξει από τον περασμένο Σεπτέμβριο και ότι οι δύο τους συνέχιζαν να διαμένουν στο ίδιο σπίτι μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του διαζυγίου.

Αναφερόμενος στα γεγονότα της μοιραίας νύχτας, φέρεται να έκανε λόγο για πολύωρο καβγά ανάμεσα στο ζευγάρι, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε συμπλοκή και πως «κάποια στιγμή θόλωσε».

Ιδιαίτερη αναφορά φέρεται να έκανε και στις ηχογραφήσεις και καταγραφές που είχαν εντοπιστεί. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, αυτές διατηρούνταν προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε ενδεχόμενη δικαστική διαδικασία για την επιμέλεια των παιδιών και όχι για την παρακολούθηση της συζύγου του.

Ο συνήγορός του, Γιώργος Καμβύσης, μετά το τέλος της διαδικασίας δήλωσε ότι οι δικαστικές αρχές έχουν πλέον πλήρη εικόνα για τα «πραγματικά περιστατικά» της υπόθεσης, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «το αρμόδιο δικαστήριο θα λάβει τη δίκαιη απόφαση όταν η υπόθεση φτάσει στην αίθουσα του δικαστηρίου».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ