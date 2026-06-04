Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Παρακολουθούσε την 39χρονη με tracker και ψεύτικο προφίλ - Όσα είχε πει σε φίλο της

Σήμερα Πέμπτη (4/6) αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή ο καθ’ ομολογία δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα.

Σε βάρος του συζυγοκτόνου έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Σημειώνεται πως ο 41χρονος καθ’ ομολογία δράστης της γυναικοκτονίας, όπως όλα δείχνουν, θα επιμείνει στην υπερασπιστική γραμμή, σύμφωνα με την οποία βρισκόταν σε θέση άμυνας. Όλα αυτά έρχονται σε αντίθεση με τα στοιχεία που έχουν δει στο φως της δημοσιότητας από τον ιατροδικαστή καθώς τα ευρήματα μιλούν για μια γυναίκα που δέχθηκε 45 μαχαιριές σε όλο της το σώμα.

Το φιλικό περιβάλλον της 39χρονης περιγράφει όσα βίωνε η γυναίκα τους τελευταίους μήνες, υποστηρίζοντας ότι ο 41χρονος έτρεφε παθολογική ζήλια για εκείνη. Το τελευταίο διάστημα διέδιδε στο δικό του περιβάλλον ότι η 39χρονη διατηρούσε εξωσυζυγικό δεσμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης της γυναικοκτονίας είχε τοποθετήσει μια συσκευή εντοπισμού στο αυτοκίνητο της συζύγου του, ενώ είχε βάλει και συσκευές ηχογράφησης στο σπίτι της οικογένειας, ώστε να ελέγχει κάθε κίνηση της 39χρονης.

Μάλιστα, δεν δίστασε να δημιουργήσει και ένα ψεύτικο προφίλ στο Instagram προκειμένου να παρακολουθεί τη δραστηριότητα της 39χρονης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το ψευδώνυμο «θάνατος».

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Έρευνα για κακοποιητική συμπεριφορά παλαιότερα

Εν τω μεταξύ, όπως προκύπτει από τις έρευνες γύρω από την υπόθεση, είχε γίνει αντιληπτή εδώ και αρκετούς μήνες, από τον στενό κύκλο φίλων της 39χρονης ότι έπεφτε θύμα κακοποίησης και ενδοοικογενειακής βίας από τον 41χρονο σύζυγό της και πατέρα των δυο ανήλικων κοριτσιών τους, 6 και 10 ετών αντίστοιχα, χωρίς όμως να υπάρχει σχετικό ιστορικό στις Αρχές.

Φίλος του θύματος ανέφερε σχετικά ότι «σε μια έξοδό μας για καφέ μας μίλησε για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζε στο σπίτι. Μας είχε πει ότι ο σύζυγός της τη ζήλευε παθολογικά κι ότι είχε ασκήσει βία σε βάρος της».

Στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης βρίσκονται εκ νέου καταγγελίες που είχαν γίνει τον περασμένο Νοέμβριο και αφορούσαν την 39χρονη Βασιλική. Τότε, το θύμα δεν είχε εμφανιστεί στο μάθημα χορού που πήγαινε και οι φίλοι της που γνώριζαν την κατάσταση στο σπίτι, ανησύχησαν και άρχισαν να την αναζητούν και μέσω Αστυνομίας.

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Πλήθος κόσμου στο τελευταίο «αντίο» στη 39χρονη Βασιλική

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι, γείτονες αλλά και πλήθος πολιτών βρέθηκαν χθες το απόγευμα στο Δημοτικό Κοιμητήριο Καλαμάτας για να αποχαιρετήσουν τη 39χρονη Βασιλική.

Ιδιαίτερα φορτισμένοι ήταν οι επικήδειοι που εκφωνήθηκαν κατά τη διάρκεια της τελετής από τη διευθύντρια του σχολείου στο οποίο φοιτά η μεγαλύτερη κόρη του ζευγαριού, αλλά και από μέλος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

Μέσα από τα λόγια τους αναδείχθηκε η αγωνία για το μέλλον των δύο παιδιών της Βασιλικής, αλλά και η ανάγκη να σταθεί ολόκληρη η κοινωνία δίπλα στην οικογένειά της. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά στον πόνο των παιδιών που καλούνται να συνεχίσουν τη ζωή τους χωρίς τη μητέρα τους, αλλά και στη δύναμη που θα χρειαστούν οι δικοί της άνθρωποι για να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη της.

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: «Καθαρές» οι πρώτες εξετάσεις των παιδιών

Τα αποτελέσματα από τις βιοχημικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν οι δύο ανήλικες κόρες του ζευγαριού, φαίνεται να είναι «καθαρές», ωστόσο, οι γιατροί του Νοσοκομείου Καλαμάτας αναμένουν απαντήσεις από τις εργαστηριακές εξετάσεις που έχουν πάρει από το αίμα των δύο παιδιών για να διαπιστωθεί τελικά αν υπήρχε κάποια ουσία που είχε χορηγηθεί από τον πατέρα τους, κάτι που θα παίξει καθοριστικό ρόλο και στην πορεία της ανάκρισης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αδελφή του θύματος πρόκειται να ξεκινήσει διαδικασίες για να πάρει την επιμέλειά τους.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ