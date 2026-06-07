Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Οι αντιφάσεις του 41χρονου στην πολύωρη απολογία του

Ο 41χρονος καθ' ομολογίαν δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα με θύμα την 39χρονη σύζυγό του, πήρε τον δρόμο για τη φυλακή, μετά την πολύωρη απολογία του.

Όπως μεταδίδει ρεπορτάζ του ΕΡΤnews, ο 41χρονος έπεσε σε αντιφάσεις καθώς προέκυψαν σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με όσα είχε υποστηρίξει προανακριτικά.



Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κατηγορούμενος αναίρεσε τον αρχικό ισχυρισμό ότι η 39χρονη ήταν εκείνη που του επιτέθηκε πρώτη με μαχαίρι. Στην απολογία του φέρεται να υποστήριξε ότι προηγήθηκε έντονος καβγάς μεταξύ τους, κατά τη διάρκεια του οποίου «θόλωσε» με αποτέλεσμα τη δολοφονία της συζύγου του.

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Το μαχαίρι στο αριστερό χέρι της 39χρονης

Η γυναίκα και θύμα αυτής της γυναικοκτονίας, βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της, σε εμβρυακή στάση, φέροντας συνολικά 45 μαχαιριές σε διάφορα σημεία του σώματός της.



Στοιχεία της δικογραφίας, τα οποία επικαλείται το ΕΡΤnews, αναφέρουν, πως το μαχαίρι ήταν τοποθετημένο στο αριστερό χέρι της γυναίκας, παρόλο που εκείνη ήταν δεξιόχειρας, ενώ στον χώρο βρέθηκε και γάντι.

Οι αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ορισμένοι από τους αρχικούς ισχυρισμούς του κατηγορούμενου δεν συμβάδιζαν με τα δεδομένα που προέκυπταν από την αυτοψία και τα στοιχεία από την προανάκριση.

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Τι υποστήριξε στην απολογία του ο 41χρονος

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του φέρεται να υποστήριξε ότι η σχέση του με την 39χρονη σύζυγό του είχε ουσιαστικά λήξει από τον περασμένο Σεπτέμβριο και ότι οι δύο τους συνέχιζαν να διαμένουν στο ίδιο σπίτι μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του διαζυγίου.

Αναφερόμενος στα γεγονότα της μοιραίας νύχτας, φέρεται να έκανε λόγο για πολύωρο καβγά ανάμεσα στο ζευγάρι, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε συμπλοκή και πως «κάποια στιγμή θόλωσε».

Ιδιαίτερη αναφορά φέρεται να έκανε και στις ηχογραφήσεις και καταγραφές που είχαν εντοπιστεί. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, αυτές διατηρούνταν προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε ενδεχόμενη δικαστική διαδικασία για την επιμέλεια των παιδιών και όχι για την παρακολούθηση της συζύγου του.

Ο συνήγορός του, Γιώργος Καμβύσης, μετά το τέλος της διαδικασίας δήλωσε ότι οι δικαστικές αρχές έχουν πλέον πλήρη εικόνα για τα «πραγματικά περιστατικά» της υπόθεσης, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «το αρμόδιο δικαστήριο θα λάβει τη δίκαιη απόφαση όταν η υπόθεση φτάσει στην αίθουσα του δικαστηρίου».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ