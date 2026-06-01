Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: 41χρονος σκότωσε τη 39χρονη σύζυγό του

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα τα ξημερώματα της Δευτέρας (1/6), με έναν 41χρονο να κατηγορείται για τη δολοφονία της 39χρονης συζύγου του.

Το περιστατικό στην Καλαμάτα εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 02:00 τα ξημερώματα σε πολυκατοικία στη Βασιλίσσης Όλγας, με τις αρχές να σπεύδουν στο διαμέρισμα μετά από καταγγελία γειτόνων.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα όπου ο 41χρονος σύζυγος άνοιξε την πόρτα και ήταν γεμάτος αίματα, ενώ η 39χρονη σύζυγος του, εντοπίστηκε νεκρή στην κρεβατοκάμαρα τους. Η γυναίκα φέρει πολλαπλά τραύματα, ενώ στο χέρι της κρατούσε μαχαίρι.

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Συνελήφθη για ανθρωποκτονία ο 41χρονος

Στο σημείο, όπως έγινε γνωστό, έφτασε και ιατροδικαστής για να εξετάσει τη σορό της 39χρονης, με τον 41χρονο να συλλαμβάνεται και να κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του Νοσοκομείου Καλαμάτας, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει η τοπική Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

