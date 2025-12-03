Γυναικοκτονία στη Φολέγανδρο: «Δεν θυμάμαι» - Τον Κοέλιο επικαλέστηκε ο δράστης

Με την απολογία του καταδικασμένου για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς Ψαράκου στη Φολέγανδρο, συνεχίστηκε σήμερα η διαδικασία, σε δεύτερο βαθμό, στο Εφετείο Αιγαίου στη Σύρο.

Ο κατηγορούμενος, που έχει καταδικαστεί πρωτόδικα, επικαλέστηκε -εκ νέου- «κενά μνήμης» σε ό,τι αφορά τη γυναικοκτονία της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις εντός του δικαστηρίου.

Μεταξύ άλλων, μίλησε για ψυχική αποδιοργάνωση που, όπως είπε, βίωνε τις ημέρες πριν από το έγκλημα στη Φολέγανδρο τον Ιούλιο του 2021. Περιέγραψε εμφάνιση ψυχωτικών συμπτωμάτων, περιγράφοντας «παρακολουθήσεις από drone» και έντονη εσωτερική αναστάτωση. Παρά το γεγονός ότι μπόρεσε να ανακαλέσει λεπτομέρειες για το πριν και το μετά, υποστήριξε πως δεν θυμάται τα κρίσιμα δευτερόλεπτα που οδήγησαν στην πτώση της 26χρονης στον γκρεμό.

Γυναικοκτονία στη Φολέγανδρο: Τι είπε ο κατηγορούμενος

«Δεν κατάλαβα τι έγινε» και «δεν θυμάμαι», είπε όταν ρωτήθηκε για τη στιγμή που το αυτοκίνητο εξετράπη. Ισχυρίστηκε ότι η μνήμη του «επανήλθε» μόνο μετά την πρόσκρουση, όταν -όπως ανέφερε- άκουσε τη Γαρυφαλλιά να καλεί σε βοήθεια και προσπάθησε να τη βγάλει από το νερό και να της προσφέρει πρώτες βοήθειες.

Όταν ο εισαγγελέας τον ρώτησε αν θεωρεί ότι η Γαρυφαλλιά έπεσε μόνη της, απάντησε αρνητικά, προσθέτοντας μια αμφιλεγόμενη αναφορά: «Πιστεύω, όπως λέει και ο Πάουλο Κοέλιο στον Αλχημιστή, ότι όλο το σύμπαν συνωμότησε για να γίνει».

Παράλληλα, επιχείρησε να αποστασιοποιηθεί από την αρχική του ομολογία, όταν είπε «θύμωσα και τη σκότωσα», υποστηρίζοντας ότι ειπώθηκε υπό πίεση και έντονη σύγχυση. «Ήταν η ομολογία ενός ανθρώπου σε αυτή την κατάσταση» πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου επεσήμανε ότι η επιλεκτική μνήμη του κατηγορούμενου, με πλήρη ανάκληση πριν και μετά αλλά όχι κατά τη διάρκεια της δολοφονίας, εγείρει σοβαρά ερωτήματα αξιοπιστίας. Ο κατηγορούμενος απάντησε ότι «δεν μπορεί να το επαναφέρει», εκφράζοντας τύψεις για την απώλεια.

Η δίκη συνεχίζεται με τις αγορεύσεις της πολιτικής αγωγής και της υπεράσπισης, πριν το δικαστήριο αποσυρθεί για την τελική απόφαση.

