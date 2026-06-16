Γυναικοκτονία στη Δράμα: «Της τρύπησε την καρδιά» - Στη δημοσιότητα τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης

Η έρευνα για τη γυναικοκτονία στη Δράμα συνεχίζεται, με στοιχεία από την ιατροδικαστική έκθεση να φωτίζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 45χρονη γυναίκα.

Τη Δευτέρα ένας αστυνομικός τραυμάτισε θανάσιμα την σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Σήμερα, ρεπορτάζ της ΕΡΤ παρουσίασε ορισμένα από τα στοιχεία της ιατροδικαστικής έκθεσης, σύμφωνα με τα οποία «η γυναίκα έφερε επτά μαχαιριές, η μια εκ των οποίων της τρύπησε την καρδιά. Άλλη μαχαιριά της τρύπησε τους πνεύμονες και άλλες μαχαιριές τους γειτονικούς ιστούς ενώ το μαχαίρι ήταν άνω των 10 εκατοστών». Ο 50χρονος σύζυγός της, ο οποίος στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του, βρέθηκε νεκρός με τραύμα από πυροβόλο όπλο στον αριστερό κρόταφο.

Γυναικοκτονία στη Δράμα: Η επίθεση που φέρεται να δέχθηκε η 45χρονονη πριν μερικές ημέρες

Παράλληλα, ο θείος της 45χρονης προχώρησε σε καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι η γυναίκα δέχθηκε την επίθεση ενώ κοιμόταν. Όπως ανέφερε, μερικές ημέρες πριν από το έγκλημα είχε σημειωθεί ακόμη ένα περιστατικό, κατά το οποίο ο 50χρονος φέρεται να πλησίασε τη σύζυγό του ενώ κοιμόταν κρατώντας γεμάτο πιστόλι. Η 45χρονη φέρεται να μην κατήγγειλε το περιστατικό στις αρχές, αλλά να κατέφυγε στο σπίτι της αδελφής της.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον τα ψυχολογικά τεστ που είχε περάσει ο 50χρονος, καθώς και οι επισκέψεις του σε ιδιώτη ψυχολόγο.

Την ίδια ώρα, τα δύο παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 16 και 20 ετών, λαμβάνουν υποστήριξη από εξειδικευμένους ψυχολόγους.

Γυναικοκτονία στη Δράμα: Ο καβγάς, η δολοφονία και η αυτοκτονία

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ανήλικο παιδί του ζευγαριού ήταν εκείνο που κάλεσε την αστυνομία και ειδοποίησε για το περιστατικό, βλέποντας τη μητέρα του αιμόφυρτη.

Το ζευγάρι φέρεται να ήταν σε διάσταση και κάτω από αδιευκρίνιστες, ακόμη, συνθήκες φαίνεται ότι προηγήθηκε λογομαχία μέσα στο σπίτι που κατέληξε σε καβγά με τον άνδρα μα αρπάζει το μαχαίρι και να τραυματίζει το θύμα.

Τότε ήταν που το παιδί πήρε τηλέφωνο την αστυνομία, λέγοντας «ελάτε η μητέρα μου είναι τραυματισμένη».

Η αστυνομία έφτασε στο σημείο, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όμως λίγο μετά υπέκυψε στα τραύματά της. Λίγο αργότερα η αστυνομία δέχθηκε τηλεφώνημα για άνδρα που βρισκόταν σε αυτοκίνητο και τον εντόπισαν εκεί νεκρό (είχε αφαιρέσει τη ζωή του με το περίστροφό του).

Σύμφωνα με το MEGA, ο 16χρονος γιος του ζευγαριού φέρεται να άκουσε τον καβγά, ενώ το ζευγάρι, με βάση της πληροφορίες, είχε συχνές διαμάχες το τελευταίο διάστημα.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε στο MEGA για το ζευγάρι και τις σχέσεις του πριν την δολοφονία.

«Αυτό το ζευγάρι δεν είχε απασχολήσει ποτέ την αστυνομία και το θέμα είναι ότι δεν έχει απασχολήσει ποτέ και την υπηρεσία. Δύο άνθρωποι οι οποίοι όπως μας περιγράφονται από τις υπηρεσίες τους, δεν είχαν δώσει ποτέ δικαίωμα, απόλυτα λειτουργικοί στις υπηρεσίες τους, χωρίς να έχουν δημιουργήσει ποτέ ζήτημα. Δεν μας προκύπτει από την εξέταση μαρτύρων μέχρι χθες αργά, βραδινές ώρες- οικείων προσώπων της οικογένειας, δεν προκύπτει ότι υπήρχε ένταση, κακοποίηση συστηματική», ανέφερε η κ. Δημογλίδου.

«Ίσως το ζευγάρι είχε μπει σε διαδικασία να διακοπεί αυτή η σχέση, ο γάμος. Όμως, ένας από τους δυο ίσως δεν μπορούσε να δεχτεί, δεν μπορούσε να ξεπεράσει τον χωρισμό. Γι’ αυτό και φαίνεται ότι ο ίδιος ιδιωτικά έχει ζητήσει βοήθεια από ειδικό. Δυστυχώς όμως χθες φτάσαμε σε αυτό το περιστατικό και μάλιστα ενημερωθήκαμε με αυτόν τον τραγικό τρόπο, από το ανήλικο παιδί της οικογένειας. Έφτασαν οι συνάδελφοι και διαπίστωσαν ότι πρόκειται για την συγκεκριμένη συνάδελφο. Κάλεσαν πολύ γρήγορα το ΕΚΑΒ. Εκεί οι γιατροί έδωσαν έκαναν ότι μπορούσαν για να κρατήσουν αυτή την γυναίκα στη ζωή. Δυστυχώς μετά από λίγη ώρα ενημερωθήκαμε ότι κατέληξε», πρόσθεσε για τη γυναικοκτονία στη Δράμα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews, Mega