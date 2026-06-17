Γυναικοκτονία στη Δράμα: «Ποτέ δεν έδωσαν δικαίωμα στην υπηρεσία τους», ανέφερε η Δημογλίδου

Νέα στοιχεία γίνονται γνωστά για την γυναικοκτονία στη Δράμα, με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου να δίνει περισσότερες πληροφορίες για το ζευγάρι.

Η Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ, υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην Ελληνική Αστυνομία, καθώς τόσο το θύμα όσο και ο δράστης υπηρετούσαν στο Σώμα.

Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι κανένας από τους δύο αστυνομικούς δεν είχε απασχολήσει την υπηρεσία, ούτε είχε υπάρξει καταγγελία ή αναφορά για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. «Η διαδικασία κινείται αυτεπάγγελτα ακόμη και με μια απλή αναφορά, ενώ όταν εμπλέκεται αστυνομικός ξεκινά και πειθαρχική διερεύνηση», τόνισε.

Το ζευγάρι στη Δράμα είχε απευθυνθεί σε ψυχολόγο

Αναφερόμενη στο ζήτημα της ψυχολογικής κατάστασης του δράστη, η κ. Δημουλίδου εξήγησε ότι ο ίδιος, μαζί με τη σύζυγό του, είχαν απευθυνθεί ιδιωτικά σε ψυχολόγο, ο οποίος τυγχάνει να συνεργάζεται με την αστυνομία, χωρίς όμως να υπάρχει επίσημη παραπομπή μέσω της υπηρεσίας.

«Ο συνάδελφος ακολουθούσε εδώ και τουλάχιστον τρεις μήνες συνεδρίες, χωρίς αυτό να είναι γνωστό στην υπηρεσία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι εξετάζεται αν υπήρξε παραπομπή σε ψυχίατρο ή φαρμακευτική αγωγή.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι ποτέ δεν υπήρξε ενημέρωση που να δικαιολογεί λήψη μέτρων, όπως η αφαίρεση του υπηρεσιακού οπλισμού.

Σύμφωνα με την ίδια, οι δύο αστυνομικοί περιγράφονται ως απολύτως λειτουργικοί και συνεπείς στα καθήκοντά τους. «Ποτέ δεν έδωσαν δικαίωμα στην υπηρεσία τους», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι δεν υπήρξαν ούτε ανεπίσημες πληροφορίες για προβλήματα στο οικογενειακό τους περιβάλλον.

Για το θύμα σημείωσε ότι είχε ζητήσει στο παρελθόν προσωρινή μετακίνηση εκτός νομού για οικονομικούς λόγους, χωρίς να αναφέρει οποιοδήποτε προσωπικό ζήτημα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον της, το ζευγάρι αντιμετώπιζε προβλήματα τον τελευταίο χρόνο.

«Κανονικά περνούσαν και οι δύο τη διαδικασία των ψυχομετρικών τεστ από τη στιγμή που οπλοφορούσαν» ανέφερε η κ. Δημογλίδου.

Η ικανότητα του δράστη να οπλοφορεί

Απαντώντας στον ευρύτερο προβληματισμό που έχει προκύψει, η κ. Δημουλίδου μετέφερε τη θέση των ειδικών ότι η ύπαρξη ψυχικών δυσκολιών δεν συνεπάγεται αυτομάτως ανικανότητα άσκησης καθηκόντων.

«Ένας άνθρωπος μπορεί να αντιμετωπίζει προβλήματα και να είναι απόλυτα λειτουργικός στην υπηρεσία του», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι στην προκειμένη περίπτωση «δεν είχε δοθεί κανένα σημάδι στην υπηρεσία ώστε να λειτουργήσει με διαφορετικό τρόπο».

Η έρευνα για τις συνθήκες του εγκλήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ