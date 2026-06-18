Γυναικοκτονία στη Δράμα: Εισαγγελική εντολή για καταθέσεις από ψυχολόγους και διοικητές του ΑΤ του ζευγαριού

Εισαγγελική εντολή δόθηκε να πραγματοποιηθούν καταθέσεις από τους ψυχολόγους και τους διοικητές των αστυνομικών τμημάτων του ζευγαριού, στην υπόθεση γυναικοκτονίας στη Δράμα, σύμφωνα με το MEGA.

Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την έρευνα θα πάρουν κατάθεση από τον ψυχολόγο της ΕΛ.ΑΣ. που έκανε δύο συνεδρίες με τον συζυγοκτόνο, από τον ψυχίατρο που ανέλαβε να συνεχίσει τις συνεδρίες με τον δράστη αλλά και με τον ψυχολόγο που έκανε διαδικτυακά συνεδρίες με την 45χρονη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Παράλληλα, ο εισαγγελέας αναμένεται να εκδώσει διάταξη για να ανοίξουν τα κινητά τηλέφωνα του συζυγοκτόνου και της συζύγου του.

Προβληματισμός για τα ψυχομετρικά τεστ

Όπως επισήμανε το πρωί της Πέμπτης στο Mega ο Αντώνης Κασιμάτης, ψυχίατρος και πρώην διευθυντής του υγειονομικού της ΕΛ.ΑΣ., ψυχομετρικά τεστ γίνονται στους αστυνομικούς ανά πενταετία ή δεκαπενταετία. Ερωτηματικά για την αξιοπιστία του τεστ, εγείρει το γεγονός ότι πρόκειται για μια αρκετά παλαιά τακτική. Ο κ. Κασιμάτης αποκάλυψε ότι χρονολογούνται από το 1945.

Όπως ανέφερε «είναι αστάθμητο και εύκολα διαχειρίσιμο για κάθε υποψήφιο. Αποτελεί απλά ένα άλλοθι για να μπορούμε να πούμε «κάτι κάναμε». Η ουσία μας διαφεύγει, ότι το τεστ αποτελεί ένα από τα πέντε ή έξι, συμβουλευτικά εργαλεία, της δουλειάς των ψυχολόγων».

Άτομα από το περιβάλλον δράστη και θύματος αναφέρουν πως οι δυο τους είχαν επισκεφθεί μαζί ψυχολόγο. Κατ' ιδίαν συναντήσεις με ψυχίατρο είχε κάνει και η δολοφονημένη γυναίκα.

Το ζευγάρι στην υπηρεσία του

Η εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας την Τετάρτη στην ΕΡΤ, τόνισε ότι κανένας από τους δύο αστυνομικούς δεν είχε απασχολήσει την υπηρεσία, ούτε είχε υπάρξει καταγγελία ή αναφορά για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Αναφερόμενη στο ζήτημα της ψυχολογικής κατάστασης του δράστη, η κ. Δημουλίδου εξήγησε ότι ο ίδιος, μαζί με τη σύζυγό του, είχαν απευθυνθεί ιδιωτικά σε ψυχολόγο, ο οποίος τυγχάνει να συνεργάζεται με την αστυνομία, χωρίς όμως να υπάρχει επίσημη παραπομπή μέσω της υπηρεσίας.

«Ο συνάδελφος ακολουθούσε εδώ και τουλάχιστον τρεις μήνες συνεδρίες, χωρίς αυτό να είναι γνωστό στην υπηρεσία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι εξετάζεται αν υπήρξε παραπομπή σε ψυχίατρο ή φαρμακευτική αγωγή.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι ποτέ δεν υπήρξε ενημέρωση που να δικαιολογεί λήψη μέτρων, όπως η αφαίρεση του υπηρεσιακού οπλισμού.

Με 7 μαχαιριές δολοφονήθηκε η γυναίκα στη Δράμα

Ρεπορτάζ της ΕΡΤ παρουσίασε ορισμένα από τα στοιχεία της ιατροδικαστικής έκθεσης, σύμφωνα με τα οποία «η γυναίκα έφερε επτά μαχαιριές, η μια εκ των οποίων της τρύπησε την καρδιά. Άλλη μαχαιριά της τρύπησε τους πνεύμονες και άλλες μαχαιριές τους γειτονικούς ιστούς ενώ το μαχαίρι ήταν άνω των 10 εκατοστών».

Ο 50χρονος σύζυγός της, ο οποίος στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του, βρέθηκε νεκρός με τραύμα από πυροβόλο όπλο στον αριστερό κρόταφο.