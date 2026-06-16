Γυναικοκτονία στη Δράμα: Το ανήλικο παιδί εντόπισε τη μητέρα στο υπόγειο - Τι έχει γίνει γνωστό για το ζευγάρι

Νέες πληροφορίες έγιναν γνωστές για τη σχέση του ζευγαριού πριν από την γυναικοκτονία στη Δράμα.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα ένας αστυνομικός τραυμάτισε θανάσιμα την σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια ο ίδιος αυτοκτόνησε.

Όπως έγινε γνωστό το ανήλικο παιδί τους ήταν αυτό που πήρε τηλέφωνο την αστυνομία, για να τους ειδοποιήσει για το περιστατικό, βλέποντας τη μητέρα του αιμόφυρτη.

Η γυναικοκτονία στη Δράμα

Σύμφωνα με πληροφορίες το ζευγάρι ήταν σε διάσταση και κάτω από αδιευκρίνιστες, ακόμη, συνθήκες φαίνεται ότι υπήρξε μια λογομαχία μέσα στο σπίτι τους, όταν τελικά ο άνδρας φαίνεται ότι πήρε ένα μαχαίρι και κατάφερε 8 χτυπήματα στη σύζυγό του και στη συνέχεια διέφυγε.

Τότε ήταν που το παιδί πήρε τηλέφωνο την αστυνομία, λέγοντας «ελάτε η μητέρα μου είναι τραυματισμένη».

Η αστυνομία έφτασε στο σημείο, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όμως λίγο μετά υπέκυψε στα τραύματά της. Λίγο αργότερα η αστυνομία δέχθηκε τηλεφώνημα για άνδρα που βρισκόταν σε αυτοκίνητο και τον εντόπισαν εκεί νεκρό (είχε αφαιρέσει τη ζωή του με το περίστροφό του).

Το ζευγάρι έχει δύο παιδιά, ένα ανήλικο κι ένα ενήλικο, ενώ και τα δύο βρίσκονται σε επικοινωνία με ψυχολόγους.

Σύμφωνα με το MEGA, ο 16χρονος φέρεται να άκουσε τον καβγά, ενώ το ζευγάρι, με βάση της πληροφορίες, είχε συχνές διαμάχες το τελευταίο διάστημα.

Στην ιατροδικαστική υπηρεσία στην Κομοτηνή αναμένονται σήμερα οι δύο σοροί.

Τι ανέφερε η Κωνσταντία Δημογλίδου για το ζευγάρι

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο MEGA, αναφέρθηκε στο ζευγάρι και τις σχέσεις του πριν την δολοφονία.

«Αυτό το ζευγάρι δεν είχε απασχολήσει ποτέ την αστυνομία και το θέμα είναι ότι δεν έχει απασχολήσει ποτέ και την υπηρεσία. Δύο άνθρωποι οι οποίοι όπως μας περιγράφονται από τις υπηρεσίες τους, δεν είχαν δώσει ποτέ δικαίωμα, απόλυτα λειτουργικοί στις υπηρεσίες τους, χωρίς να έχουν δημιουργήσει ποτέ ζήτημα. Δεν μας προκύπτει από την εξέταση μαρτύρων μέχρι χθες αργά, βραδινές ώρες- οικείων προσώπων της οικογένειας, δεν προκύπτει ότι υπήρχε ένταση, κακοποίηση συστηματική», ανέφερε η κ. Δημογλίδου.

«Ίσως το ζευγάρι είχε μπει σε διαδικασία να διακοπεί αυτή η σχέση, ο γάμος. Όμως, ένας από τους δυο ίσως δεν μπορούσε να δεχτεί, δεν μπορούσε να ξεπεράσει τον χωρισμό. Γι’ αυτό και φαίνεται ότι ο ίδιος ιδιωτικά έχει ζητήσει βοήθεια από ειδικό. Δυστυχώς όμως χθες φτάσαμε σε αυτό το περιστατικό και μάλιστα ενημερωθήκαμε με αυτόν τον τραγικό τρόπο, από το ανήλικο παιδί της οικογένειας. Έφτασαν οι συνάδελφοι και διαπίστωσαν ότι πρόκειται για την συγκεκριμένη συνάδελφο. Κάλεσαν πολύ γρήγορα το ΕΚΑΒ. Εκεί οι γιατροί έδωσαν έκαναν ότι μπορούσαν για να κρατήσουν αυτή την γυναίκα στη ζωή. Δυστυχώς μετά από λίγη ώρα ενημερωθήκαμε ότι κατέληξε», υποστήριξε.