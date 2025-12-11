Γυναικοκτονία Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου: Ένοχος ο δολοφόνος της

Ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου κρίθηκε ένοχος ομόφωνα από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αιγαίου.

Ο Δ.Β. κρίνεται ένοχος, μεταδίδει η ΕΡΤ, για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, με το δικαστήριο να απορρίπτει τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης για βρασμό ψυχικής ορμής και μειωμένο καταλογισμό.

Η υπόθεση συνεχίζεται και οι συνήγοροι υπεράσπισης ζητούν την αναγνώριση ελαφρυντικής περίστασης που σχετίζεται με τον σύννομο πρότερο βίο και την καλή διαγωγή μετά την τέλεση του εγκλήματος και κατά τον χρόνο κράτησης.

Τη 17η Ιουλίου του 2021 η 26χρονη Γαρυφαλλιά εντοπίστηκε νεκρή σε παραλία της Φολεγάνδρου, όπου βρισκόταν για διακοπές. Ο καθ’ ομολογία δράστης άσκησε σωματική βία, χτυπώντας τη και σύροντάς τη στα βράχια για να πετάξει τη χωρίς τις αισθήσεις της Γαρυφαλλιά, στη θάλασσα.

Ο δράστης κρυβόταν για περίπου 30 ώρες σε μια σπηλιά, μέχρι να τον εντοπίσουν οι αρχές και να τον συλλάβουν. Από της αρχή, απέδιδε τη δολοφονία της κοπέλας στην «κακή στιγμή» παρουσιάζοντας ως αιτία, τις λανθασμένες οδηγίες που του έδωσε για την παραλία όπου κατευθύνονταν.