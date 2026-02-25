Γυναικοκτονία Δώρας Ναστούλη στο Αγρίνιο: Την ενοχή του δράστη πρότεινε η Εισαγγελέας

Στο τελικό της στάδιο, στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λευκάδας, εισήλθε η δίκη για τη γυναικοκτονία της 43χρονης Δώρας Ναστούλη -τον Νοέμβριο του 2024 στο Αγρίνιο- από τον σύντροφό της.

Η δίκη, που ξεκίνησε στις αρχές του μήνα, συνεχίστηκε σήμερα και διεκόπη για αύριο Πέμπτη (26/2), όπου αναμένεται η αγόρευση του συνηγόρου υπεράσπισης του κατηγορούμενου και η τελική ετυμηγορία του Δικαστηρίου για την ποινική μεταχείριση του 30χρονου φερόμενου ως δράστη της γυναικοκτονίας στο Αγρίνιο.

Σύμφωνα με το sinidisi.gr σήμερα ολοκληρώθηκε η διαδικασία με την αγόρευση του δικηγόρου της οικογένειας της Δώρας Ναστούλη, Βασίλη Καραγκούνη, και την πρόταση της Εισαγγελέως της έδρας, η οποία ήταν «καταπέλτης» για τον κατηγορούμενο, προτείνοντας την ενοχή του σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Γυναικοκτονία Δώρας Ναστούλη στο Αγρίνιο: Η εισαγγελική πρόταση για τον δράστη

Από την αγόρευση της Εισαγγελέως, που σε μεγάλο βαθμό ήταν ταυτόσημη με τα όσα ανέφερε και ο Β. Καραγκούνης ως υποστήριξη της κατηγορίας για λογαριασμό της οικογένειας του θύματος, φαίνεται ότι οι ισχυρισμοί του 30χρονου δράστη δεν πείθουν, ο οποίος στο δικαστήριο ανακάλεσε την αρχική του κατάθεση, επιχειρώντας να αποδώσει το έγκλημά του στο αλκοόλ και στη χρήση ψυχοφαρμάκων που –όπως υποστήριξε– είχε καταναλώσει.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο δράστης είναι αυτές της ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, της παράνομης οπλοφορίας και της παραβίασης περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί, όταν το θύμα τον είχε καταγγέλλει. Έτσι η επαπειλούμενη ποινή, αν δεν αναγνωριστούν ελαφρυντικά είναι τα ισόβια δεσμά.

Υπενθυμίζεται ότι η Δώρα Ναστούλη, μητέρα τριών παιδιών έχασε τη ζωή της από τα πυρά του 30χρονου τότε πρώην συντρόφου της, σε κεντρικό σημείο της πόλης. Η δολοφονία εκτυλίχθηκε ενώ το θύμα βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο της, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο ο δράστης δεν αποδέχθηκε ποτέ την απόφαση της Δώρας να τερματίσει τη σχέση τους και να προχωρήσει τη ζωή της. Την παρενοχλούσε συστηματικά, την απειλούσε και αγνοούσε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί μετά από καταγγελία της ίδιας για ενδοοικογενειακή βία.

Γυναικοκτονία στο Αγρίνιο: Το χρονικό

Η 43χρονη ήταν διαζευγμένη και μητέρα τριών παιδιών. Μετά τον χωρισμό από τον πρώην σύζυγό της είχε συνάψει σχέση με τον 30χρονο, αλλά η σχέση τους τελείωσε. Το επόμενο διάστημα η Δώρα Ναστούλη προχώρησε τη ζωή της και ήταν έτοιμη να αρραβωνιαστεί με τον σύντροφό της.

Την ημέρα της δολοφονίας τον Νοέμβριο του 2024, ο δράστης είχε στήσει καρτέρι στη γυναίκα έχοντας όπλο. Όπλο το οποίο μάλιστα προμηθεύτηκε ενώ, μερικούς μήνες πριν, οι αρχές τού είχαν αφαιρέσει δύο κυνηγετικά όπλα, που κατείχε μετά από μήνυση σε βάρος του από τη 43χρονη.

Ο 30χρονος, παρόλο που του είχε αφαιρεθεί ο οπλισμός, ταξίδεψε στην Αθήνα, αγόρασε νέο όπλο και επέστρεψε στο Αγρίνιο. Στη συνέχεια περίμενε μέχρι να φθάσει η γυναίκα στο σημείο που έλαβε χώρα η γυναικοκτονία και όταν εκείνη στάθμευσε το αυτοκίνητό της, την αιφνιδίασε και μπήκε στο αυτοκίνητο από την πόρτα του συνοδηγού και στη συνέχεια την πυροβόλησε.

Μετά την τέλεση του εγκλήματος, ο 30χρονος άφησε το αυτοκίνητό του και άρχισε να περιφέρεται, φτάνοντας στην περιοχή της Μυρτιάς, όπου εντοπίστηκε μερικές ημέρες αργότερα.

