Γυναίκα γέννησε μέσα σε ταξί καθ' οδόν για το μαιευτήριο - «Έπαθα σοκ, ούτε θυμάμαι τι σκέφτηκα»

Ένα πρωτοφανές περιστατικό εκτυλίχθηκε το πρωί της Τετάρτης (29/7) στο κέντρο της Αθήνας, όταν έγκυος επιβιβάστηκε σε ταξί και κατέληξε να γεννάει μέσα σε αυτό.

Σύμφωνα με την περιγραφή του οδηγού που μίλησε στο ΕΡΤ News, όλα συνέβησαν πολύ γρήγορα και με τη ψυχραιμία που επέδειξε ο ίδιος αλλά και τη βοήθεια της Αστυνομίας, η γυναίκα και το μωρό της μεταφέρθηκαν γρήγορα στο νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» και όπως είπε ο ίδιος ήταν καλά στην υγεία τους.

«Ήταν μία από τις στιγμές που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ήταν κάτι πάρα πολύ πρωτόγνωρο για εμένα, ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο... εκείνα τα λεπτά μέχρι να φτάσουμε στο νοσοκομείο, με τη βοήθεια της Αστυνομίας, που φάνηκαν αιώνας. Όλα πήγαν καλά και δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου», ανέφερε αρχικά ο οδηγός του ταξί.

Ερωτηθείς για το εάν είχε καταλάβει εξαρχής τη σοβαρότητα της κατάστασης. Σημειώνεται πως μαζί με την έγκυο, επιβιβάστηκαν στο ταξί μία φίλη της και ένα παιδί.

«Δεν μιλάγαν ελληνικά, προσπαθούσαμε να συννενοηθούμε στα αγγλικά... κάλεσα επιτόπου την Αστυνομία και έδωσα το στίγμα μου για να πλησιάσουν κοντά μου και να με βοηθήσουν. Πριν καλά, καλά ολοκληρώσω τη συνομιλία, εκείνη τη στιγμή η γυναίκα γεννούσε... γύρισα το κεφάλι μου πίσω και είδα το κεφάλι του μωρού να εξέχει. Έπαθα σοκ, ούτε θυμάμαι τι σκέφτηκα... προσπάθησα να είμαι ψύχραιμος. Η φίλη της ήταν πανικοβλημένη και το παιδάκι ήταν φοβισμένο», δήλωσε ο οδηγός.

Και συνέχισε: «Όταν άκουσα το μωρό να κλαίει, τότε πήρα θάρρος, μου έφυγε ένα βάρος».

Όπως είπε ο οδηγός, μόλις έφτασαν στο μαιευτήριο, η γυναίκα συνέχεια τον ευχαριστούσε.