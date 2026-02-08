ΓΣΕΕ: Στον οικονομικό εισαγγελέα ο «φάκελος» Παναγόπουλου - Στο επίκεντρο άλλα πέντε άτομα και έξι εταιρείες

Στον οικονομικό εισαγγελέα αναμένεται να περάσει η ποινική διερεύνηση υπόθεσης που αφορά τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, για φερόμενη υπεξαίρεση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Τα προγράμματα φέρονται να υλοποιήθηκαν από εταιρείες που λειτουργούσαν ως «οχήματα», σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία.

Η διαδικασία κινείται μετά την ολοκλήρωση πολυσέλιδου πορίσματος της Ανεξάρτητης Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, άνω των 60 σελίδων, το οποίο έχει ήδη διαβιβαστεί στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

Στο πλαίσιο της έρευνας προβλέπεται η κλήση μαρτύρων, η αξιολόγηση των διαθέσιμων στοιχείων, καθώς και ο έλεγχος του «πόθεν έσχες» του προέδρου της ΓΣΕΕ και των υπευθύνων των εμπλεκόμενων εταιρειών.

Σύμφωνα με το πόρισμα, στο επίκεντρο βρίσκονται δύο κακουργηματικές πράξεις: υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ως ελεγχόμενοι αναφέρονται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, ακόμη πέντε φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες.

Η Αρχή φέρεται να αποδίδει κομβικό ρόλο στον Γιάννη Παναγόπουλο, υπό την ιδιότητά του ως προέδρου των κέντρων πιστοποίησης, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία, είχε καθοριστική επιρροή στους σχετικούς διαγωνισμούς.

