Γρίπη Α: «Μπορεί και τα μικρά παιδιά να κινδυνέψουν» - Ανησυχία για την επικίνδυνη υποπαραλλαγή Κ

Αυξημένη πίεση δέχεται το ΕΣΥ λόγω των πολλών περιστατικών γρίπης και εποχικών ιώσεων, με τα παιδιατρικά νοσοκομεία να καταγράφουν σημαντικό αριθμό νοσηλειών.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί στους επιστήμονες η υποπαραλλαγή Κ της γρίπης Α, καθώς εμφανίζει υψηλή μεταδοτικότητα ακόμη και πριν την εκδήλωση συμπτωμάτων.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, σοβαρή παραμένει η κατάσταση της 6χρονης νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του «Αγία Σοφία», λόγω επιπλοκών από γρίπη Α. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με υψηλό πυρετό, σπασμούς και έντονη αφυδάτωση.

«Έχω το εγγονάκι μου και είναι στην εντατική διασωληνωμένο και έχει επηρεαστεί το νευρικό του σύστημα και ο εγκέφαλός του», δήλωσε στο ΕΡΤnews η γιαγιά της.

Μέσα στον Ιανουάριο, περισσότερα από 130 παιδιά χρειάστηκε να νοσηλευτούν με γρίπη στα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας, ενώ τέσσερα από αυτά εισήχθησαν σε ΜΕΘ. Η παθολόγος - καθηγήτρια επιδημιολογίας, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, μιλώντας στην ΕΡΤ εξήγησε ότι «μπορεί και τα μικρά παιδιά να κινδυνέψουν αφού οι επιπλοκές του ιού της γρίπης μπορεί να είναι στο νευρικό σύστημα, στην καρδιά και στους πνεύμονες αλλά και πιο σπάνιες επιπλοκές».

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η γρίπη δεν αποτελεί μια απλή ιογενή λοίμωξη, αλλά μια σοβαρή νόσο του αναπνευστικού, η οποία μπορεί να προκαλέσει έντονα και παρατεταμένα συμπτώματα. Το στέλεχος Κ της γρίπης Α θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο, καθώς μπορεί να μεταδοθεί έως και δύο εικοσιτετράωρα πριν την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.

«Η διάρκεια μετάδοσης της γρίπης είναι μία με δύο μέρες πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων που μπορούμε να διακρίνουμε σαν μη υγειονομικοί. Θα ξεκινήσει ο πυρετός, ο οποίος θα είναι διαφορετικής διάρκειας στον κάθε άνθρωπο και όταν θα λήξει ο πυρετός θα μεταδώσει ένα με δυο 24ωρα μετά τη λήξη του πυρετού αναλόγως με την συμπτωματολογία», δήλωσε στο ΕΡΤnews ο διευθυντής ΤΕΠ του Παίδων «Αγία Σοφία», Σταύρος Αντωνόπουλος.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη σωστή διαχείριση των παιδιών που νοσούν. «Τα παιδιά δεν τα στέλνουμε στο σχολείο, περιμένουμε και αν δεν κάνει και πυρετό 3-4 μέρες το κρατάμε και μετά 5η, 6η μέρα το παιδί ανάλογα με τα συμπτώματα μπορούμε να το στείλουμε», σημείωσε η αντιπρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, Ματίνα Παγώνη.

Συχνά συμπτώματα της γρίπης είναι ο υψηλός πυρετός που διαρκεί πάνω από τρεις ημέρες, ο επίμονος βήχας, οι μυαλγίες και οι αρθραλγίες. Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στα νοσοκομεία. «Στο Αττικό νοσοκομείο την προηγούμενη εφημερία το 75% των παιδιών που ήρθαν με πυρετό έβγαλαν στο γρήγορο τεστ γρίπη Α», ανέφερε η καθηγήτρια παιδιατρικής, Βασιλική Παπαευαγγέλου.

Παρότι το ιικό φορτίο στην κοινότητα παραμένει υψηλό, τις τελευταίες δύο εβδομάδες παρατηρείται μείωση στις προσελεύσεις και στις νέες νοσηλείες, σε σύγκριση με την περίοδο των εορτών. Ωστόσο, οι ειδικοί δεν αποκλείουν νέες εξάρσεις.

Αναλυτικότερα όπως διαμηνύουν, η γρίπη αναμένεται να συνεχιστεί με εξάρσεις και υφέσεις έως και τις αρχές Μαρτίου.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ