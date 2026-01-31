Γρίπη: Μέχρι πότε θα διαρκέσει το νέο κύμα - Οι συστάσεις λοιμωξιολόγων

Η λοιμωξιολόγος Ματίνα Παγώνη μίλησε στην ΕΡΤ για τις εξάρσεις και τις υφέσεις που παρουσιάζει η γρίπη, αναδεικνύοντας μεταξύ άλλων το χρονικό πλαίσιο των νέων κρουσμάτων.

Ξεκαθάρισε πως κρούσματα της γρίπης θα εμφανίζονται μέχρι τα τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου, διευκρινίζοντας τα εξής: «Ήταν οι γιορτές, βγήκαμε, διασκεδάσαμε, συνωστισμός σε εσωτερικούς χώρους, και ο καιρός ήταν καλός μέχρι τα Χριστούγεννα, αλλά μετά μπήκαμε μέσα. Εξάλλου, ιώσεις υπήρχαν τις περιμέναμε μάλιστα, με εξάρσεις και υφέσεις, από τα τέλη του Δεκέμβρη μέχρι τα τέλη Μαρτίου».

«Και τη γρίπη και την COVID και τις υπόλοιπες ιώσεις τις περιμέναμε. Όμως, οι περισσότεροι δεν είχαν εμβολιαστεί και η διαδικασία ξεκίνησε λίγο αργά. Πλέον, έχουμε ξεπεράσει τα 2.750.000, αλλά χρειάζεται ακόμη ο εμβολιασμός» συνέχισε η λοιμωξιολόγος.

Γρίπη: Οι συστάσεις της λοιμωξιολόγου

Η Ματίνα Παγώνη, τόνισε πως «οι ομάδες υψηλού κινδύνου με υποκείμενα νοσήματα, τα μικρά παιδιά στο σχολείο, που εκεί είναι πιο επικίνδυνα τα πράγματα, γιατί το υποστέλεχος Κ της γρίπης Α, έχει ένα πολύ μεγάλο μειονέκτημα, να μεταδίδεται πάρα πολύ γρήγορα, πρέπει να προσέχουν περισσότερο».

Ως προς τις συστάσεις της, πέρα τον εμβολιασμό, συνέστησε τη χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους για την αποφυγή της μετάδοσης: «Το εμβόλιο, από την άλλη, δεν καλύπτει στο 100% και το έχουμε ξεκαθαρίσει εξαρχής. Στα παιδιά, δε, καλύπτει ένα ποσοστό της τάξης του 55 με 60% και στους μεγάλους στο 40 με 50%, αλλά βοηθάει αρκετά στα συμπτώματα».

«Θα πάμε μέχρι αρχές Απριλίου, το καλοκαίρι πέρσι είχαμε συνέχεια γρίπες, δεν σταματάει ο ιός. Δεν υπάρχει, όμως, κάτι ανησυχητικό, τα συμπτώματα είναι τα ίδια, απλώς η Κ είναι ταχέως μεταδιδόμενη» κατέληξε.