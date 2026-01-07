Γρίπη Α και ιώσεις: Γεμίζουν τα νοσοκομεία - Τα δύο συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούμε

Γεμίζουν τα νοσοκομεία της χώρας από ασθενείς με γρίπη Α και ιώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μεγαλύτερος αριθμός των περιστατικών που αναλαμβάνουν οι γιατροί των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών παρουσιάζει συμπτώματα γριπώδους συνδρομής.

Όπως μεταδίδει ρεπορτάζ του Mega, μόνο στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» νοσηλεύονται 28 άτομα με γρίπη και άλλες ιώσεις, έξι εκ των οποίων θεωρούνται πιο βαριά περιστατικά, ενώ ένα άτομο βρίσκεται διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Στο νοσοκομείο «Αττικόν» ο αντίστοιχος αριθμός ασθενών ανέρχεται σε 12 και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επίσης ένα άτομο νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

Οι γιατροί επισημαίνουν ότι δύο από τα συμπτώματα στα οποία πρέπει να δοθεί άμεση προσοχή είναι:

ο πυρετός που επιμένει μετά την τρίτη ημέρα

η δυσκολία στην αναπνοή

Παράλληλα, περιστατικά γρίπης και ιώσεων ασκούν πιέσεις και στα παιδιατρικά νοσοκομεία. Την Παρασκευή και το Σάββατο περισσότερα από 150 παιδιά εξετάστηκαν για γρίπη και ιώσεις, ενώ για 15 κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία.

SOS από ΕΟΔΥ για τη γρίπη και ιώσεις

Ο ΕΟΔΥ επαναλαμβάνει ισχυρή σύσταση για:

Εμβολιασμό κατά της γρίπης, χωρίς καθυστέρηση, κυρίως στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Ο εμβολιασμός παραμένει το καλύτερο μέτρο πρόληψης, καθώς παρέχει σημαντική προστασία έναντι της σοβαρής νόσησης και του θανάτου από γρίπη.

Άμεση έναρξη αντι-ιϊκής αγωγής σε άτομα υψηλού κινδύνου για επιπλοκές της γρίπης, επί εμφάνισης συμβατής συμπτωματολογίας, με ή χωρίς θετική διαγνωστική δοκιμασία. Σε περίπτωση συρροής κρουσμάτων σε κλειστές δομές, όπως δομές μακροχρόνιας φροντίδας, θα πρέπει να εξετάζεται η χορήγηση προφυλακτικής αντι-ιϊκής αγωγής.

Εφαρμογή προστατευτικών μέτρων, που περιλαμβάνουν συχνό πλύσιμο των χεριών, αποφυγή επαφής των χεριών με μύτη και στόμα, χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους με συνωστισμό για τις ομάδες υψηλού κινδύνου, αναπνευστική υγιεινή (κάλυψη βήχα και φτερνίσματος), καλό αερισμό των χώρων, παραμονή στο σπίτι και χρήση μάσκας σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων.

Γρίπη και ιώσεις: Τα ύποπτα συμπτώματα

Στα συνηθέστερα κλινικά συμπτώματα συμπεριλαμβάνονται: