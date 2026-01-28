Γρίπη: Δεκάδες κρούσματα στα νοσοκομεία - Κυριαρχεί η υποπαραλλαγή Κ

Σημαντική αύξηση εμφανίζουν τις τελευταίες εβδομάδες τα κρούσματα γρίπης στη χώρα, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στις υγειονομικές αρχές.

Παρά την εκτίμηση ότι η γρίπη βρίσκεται σε τροχιά ύφεσης, δεκάδες ασθενείς συνεχίζουν να προσέρχονται καθημερινά στις παιδιατρικές εφημερίες. Παράλληλα, τα νοσοκομεία καταγράφουν επίσης αυξημένες εισαγωγές, σε ηλικιωμένους και άτομα με υποκείμενα νοσήματα.

Η αυξημένη μεταδοτικότητα και η ταχύτητα εξάπλωσης της, επαναφέρουν στο προσκήνιο την ανάγκη για εμβολιασμό και προληπτικά μέτρα.

Μάλιστα, ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της φετινής περιόδου είναι η εμφάνιση της υποπαραλλαγής Κ, η οποία φαίνεται να «κυριαρχεί», καθώς εμφανίζει υψηλή μεταδοτικότητα ακόμη και πριν την εκδήλωση συμπτωμάτων.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η γρίπη δεν αποτελεί μια απλή ιογενή λοίμωξη, αλλά μια σοβαρή νόσο του αναπνευστικού, η οποία μπορεί να προκαλέσει έντονα και παρατεταμένα συμπτώματα. Συγκεκριμένα το στέλεχος Κ, θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο, καθώς μπορεί να μεταδοθεί έως και δύο εικοσιτετράωρα πριν την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Την ίδια ώρα δύο παιδιά, ηλικίας τεσσάρων και έξι ετών, εξακολουθούν να νοσηλεύονται διασωληνωμένα στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», εξαιτίας σοβαρών επιπλοκών από τη γρίπη. «Σε σπάνιες περιπτώσεις, η γρίπη στα παιδιά και στους εφήβους μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην καρδιά, στο νευρικό σύστημα ή σοβαρές αναπνευστικές επιπλοκές», επισημαίνει η επιδημιολόγος Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ιδιαίτερα η προσβολή του νευρικού συστήματος μπορεί να οδηγήσει σε εγκεφαλίτιδες. Διεθνείς μελέτες δείχνουν ότι περίπου τα μισά παιδιά που χάνουν τη ζωή τους από γρίπη έχουν υποκείμενο νόσημα, ενώ μεγάλο ποσοστό των υπολοίπων ήταν ανεμβολίαστα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η γρίπη αναμένεται να υποχωρήσει σημαντικά μέσα στον Μάρτιο. «Η επιδημιολογική εικόνα στην Ελλάδα δείχνει μείωση των κρουσμάτων και της μετάδοσης», δηλώνει ο Γκίκας Μαγιορκίνης, καθηγητής Κλινικής Ιολογίας, προσθέτοντας ότι η αποκλιμάκωση θα φανεί και στο σύστημα υγείας τις επόμενες δύο εβδομάδες.

«Θα παρατηρήσουμε περαιτέρω μείωση των εισαγωγών και των διασωληνώσεων. Ο εμβολιασμός παραμένει το πιο αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης, ενώ συνιστάται η αποφυγή συνωστισμού, ιδιαίτερα σε κλειστούς χώρους», καταλήγει.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ