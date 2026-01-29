Γρίπη: Αυξήθηκαν οι εισαγωγές στα νοσοκομεία - 12 θάνατοι και 19 νοσηλείες στη ΜΕΘ

Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα, παρά τη μικρή μείωση που παρουσίασε την τελευταία εβδομάδα.

Σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για το διάστημα 19-25 Ιανουαρίου αύξηση παρουσίασαν οι νέες εισαγωγές, όπως και οι θάνατοι. Αύξηση επίσης παρουσιάζει η θετικότητα για RSV, όπως και ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής.

Τι ισχύει με τον ιό της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), συνεχίζει την πτωτική της τάση και την τελευταία εβδομάδα, παραμένοντας ωστόσο σε σχετικά υψηλά επίπεδα. Στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης SARI) καταγράφηκε επίσης μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι νέες εισαγωγές γρίπης παρουσίασαν μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (649 νέες εισαγωγές έναντι 613 την εβδομάδα 03/2026). Καταγράφηκαν 19 νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 12 νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Συνολικά, από την αρχή επιτήρησης της γρίπης έχουν καταγραφεί 105 κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 36 θάνατοι με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Συνολικά, μεταξύ 2.952 δειγμάτων (προέλευσης Sentinel κοινότητας, επιτήρησης SARI και νοσοκομείων εκτός δικτύων επιτήρησης), ανευρέθηκαν 536 θετικά δείγματα για ιούς γρίπης, 535 τύπου Α και ένα τύπου Β. Από τα 387 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα 267 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3) και τα 120 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09.

Το καλύτερο μέτρο πρόληψης παραμένει ο εμβολιασμός, τονίζει ο ΕΟΔΥ και κάνει ισχυρή σύσταση στις ομάδες υψηλού κινδύνου για εμβολιασμό χωρίς καθυστέρηση κατά της γρίπης, έγκαιρη αναζήτηση ιατρικής φροντίδας επί εμφάνισης συμπτωμάτων συμβατών με γρίπη για χορήγηση αντι-ιϊκής αγωγής, καθώς και για χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους με συνωστισμό. Επιπλέον, συστήνεται στον πληθυσμό η εφαρμογή προστατευτικών μέτρων, που περιλαμβάνουν αναπνευστική υγιεινή, συχνό πλύσιμο των χεριών και καλό αερισμό των χώρων.