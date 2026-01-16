Γρίπη: 100 ασθενείς σε μία ημέρα στον Ευαγγελισμό - 8 θανάτους κατέγραψε ο ΕΟΔΥ

Κατακόρυφη αύξηση έχουν καταγράψει τα κρούσματα γρίπης που νοσηλεύονται στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, με τον Βαγγέλη Τούλη, ιατρό και πρόεδρο της Ένωσης Παθολόγων, να θίγει το ζήτημα της έγκυρης πρόληψης.

Η υψηλή θετικότητα, όπως επισημαίνεται σχετικά, καταγράφεται στις εισαγωγές ασθενών -με συμπτώματα γρίπης- στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου σε μία ημέρα άγγιξε τις 100, σύμφωνα με το Action 24.

Αρκετές από τις περιπτώσεις, μάλιστα, εισάγονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) για περαιτέρω νοσηλεία, λόγω πνευμονίας: «Οι εισαγωγές με γρίπη έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι η γρίπη εξαρτάται και από τη χρονιά, είναι μία κατάσταση που σε άτομα υψηλού κινδύνου και με πολλές νοσηρότητες, μπορεί να είναι πάρα πολύ βαριά, ειδικά εάν δεν λάβουν γρήγορα την αντιική αγωγή που υπάρχει» είπε μεταξύ άλλων ο κ. Τούλης.

Γρίπη: Τα στοιχεία του ΕΟΔΥ

Ειδικότερα στην έκθεση του ΕΟΔΥ αναφέρονται τα εξής:

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), παρουσίασε περαιτέρω μικρή μείωση την εβδομάδα 5-11 Ιανουαρίου, παραμένοντας ωστόσο σε υψηλά επίπεδα. Στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης SARI) καταγράφηκε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι νέες εισαγωγές γρίπης παρουσιάζουν ανοδική τάση. Την τελευταία εβδομάδα σημειώθηκε περαιτέρω αύξηση (871 νέες εισαγωγές έναντι 722 την εβδομάδα 01/2026). Καταγράφηκαν 15 νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και οκτώ νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Συνολικά, από την αρχή επιτήρησης της γρίπης έχουν καταγραφεί 45 κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 15 θάνατοι με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Μεταξύ 2.547 δειγμάτων (προέλευσης Sentinel κοινότητας, επιτήρησης SARI και νοσοκομείων εκτός δικτύων επιτήρησης), ανευρέθηκαν 407 θετικά δείγματα για ιούς γρίπης, 406 τύπου Α και ένα τύπου Β.

Από τα 264 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα 181 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3) και τα 83 ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09.