Greek Mafia: Συνελήφθη στα Καλύβια εκτελεστής του «Έντικ» - Πώς τον εντόπισαν

Χειροπέδες σε έναν κακοποιό, που φέρεται να εκτελούσε συμβόλαια θανάτου για τη μαφία του «Έντικ», πέρασαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στα Καλύβια.

Πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν πως πρόκειται για έναν 35χρονο ομογενή από τη Ρωσία, που αναζητούνταν για σειρά δολοφονιών σε βάρος ηγετικών μελών της «Greek Mafia», για τον έλεγχο στο λαθρεμπόριο τσιγάρων αλλά και των καυσίμων.

Από την Αστυνομία είχαν συλληφθεί αρκετά μέλη της οργάνωσης κατά καιρούς που συμμετείχαν στις δύο εκτελεστικές ομάδες του Έντικ με πέντε ή έξι εξ αυτών να παραμένουν ασύλληπτοι και κάποιοι εξ αυτών να έχουν βρει καταφύγιο στην Ουκρανία και άλλες χώρες.

Greek Mafia: Ποιος είναι ο 35χρονος που συνελήφθη στα Καλύβια

Ο 35χρονος είχε καταδικαστεί ερήμην σε 35 χρόνια κάθειρξη και 39.000 ευρώ χρηματική ποινή, για την ενεργή συμμετοχή του στην δολοφονία του Γιάννη Σκαφτούρου στα Σκούρτα στις 25 Απριλίου 2022, στη δολοφονία του Βασίλη Ρουμπέτ και του κουμπάρου του Διονύση Μουζακίτη στον Κορυδαλλό στις 7 Ιουνίου 2023 και για την απόπειρα δολοφονίας ενός μέλους της οργάνωσης στις 3 Ιουλίου 2023 στην περιοχή Σβορώνου Πιερίας.

Επιπλέον, σε βάρος του είχε εκδοθεί και ένταλμα για τη συμμετοχή του στη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη στις 14 Ιανουαρίου 2024, έξω από το πρατήριο καυσίμων ιδιοκτησίας του, στον Νέο Κόσμο.

Greek Mafia: Πώς τον εντόπισαν

Οι αστυνομικοί φέρεται να τον εντόπισαν στα Καλύβια μετά από αξιοποίηση πληροφοριών που τον τοποθετούσαν το τελευταίο χρονικό διάστημα στον Ασπρόπυργο, στα Άνω Λιόσια, στο Λαύριο και στην πρώτη περιοχή.

Οι αστυνομικοί της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος τον έθεσαν υπό στενή παρακολούθηση και το βράδυ της Δευτέρας πραγματοποίησαν επιχείρηση κατά την οποία τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν. Ο συγκάτοικός του δεν συνελήφθη καθώς δεν εκκρεμούσε κάτι σε βάρος του.

Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι μετά από μία μακρά περίοδο που κρυβόταν από τις αρχές θα εμφανιζόταν σύντομα στο προσκήνιο για ένα νέο χτύπημα και εξετάζεται πιθανή σχέση με έναν 37χρονο από την Κρήτη, ο οποίος συνελήφθη στις αρχές Δεκεμβρίου στα Καλύβια με τρία πολεμικά τυφέκια τύπου καλάσνικοφ, πιστόλια με σιγαστήρα, πινακίδες οχημάτων και κλεμμένα οχήματα που εξετάζεται η πιθανότητα να κατέληγαν στον ομογενή.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα το μεσημέρι, με την έρευνα να συνεχίζεται μέχρι να διακριβωθεί πλήρως αν όντως θα γινόταν σύντομα κάποια νέα εκτέλεση.



