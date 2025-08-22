Γρεβενά: Μαίνεται η φωτιά στη Βάλια Κάλντα - Ισχυροί άνεμοι στην περιοχή

Μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης, στα Γρεβενά.

Η φωτιά ξέσπασε σε δύσβατο σημείο, στον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού της Βάλια Κάλντα στα Γρεβενά και έκτοτε ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής δίνουν μάχη για την κατάσβεσή της.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες από το μέτωπο της φωτιάς, η εικόνα είναι καλύτερη, ωστόσο οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή τις τελευταίες ώρες, δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών.

Αξίζει να σημειωθεί πως κατά τις ίδιες πληροφορίες, έχουν καταφέρει να περιορίσουν τη φωτιά σε μια απότομη πλαγιά.

Υπενθυμίζεται πως στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και πέντε οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν δύο ελικόπτερα και ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος.