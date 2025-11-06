Γραφείο εντοπισμού και κατάρριψης των fake news στον ΕΟΔΥ

Πριν από μερικές εβδομάδες, ο κυβερνήτης της Φλόριντα και ο επικεφαλής των αμερικανικών Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας κήρυξαν τον πόλεμο στον εμβολιασμό των παιδιών και δήλωσαν ότι ξεκινούν μια «εκστρατεία» για την κατάργησή του.

Με άλλα λόγια, δεν θα είναι πλέον προαπαιτούμενα τα βασικά παιδιατρικά εμβόλια για να εγγραφούν τα παιδιά στο σχολείο. Οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν την απόφαση αυτή καταστροφική και δηλώνουν ότι το μόνο σίγουρο είναι πως ζούμε σε εποχή αυξημένης αβεβαιότητας.

Γι’ αυτό και είναι ιδανική η συγκυρία που επέλεξε ο ΕΟΔΥ για να δημιουργήσει ειδικό γραφείο για την αντιμετώπιση των fake news σχετικά με τα εμβόλια, τη λειτουργία του οποίου ανακοίνωσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, κατά τη διεξαγωγή της ημερίδας του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου για την καινοτομία, την ασφάλεια και την προστιθέμενη αξία των εμβολίων στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Παράλληλα, ο ΕΟΔΥ θα αποστέλλει εβδομαδιαίο ενημερωτικό δελτίο με απαντήσεις για τα fake news που κυκλοφορούν σχετικά με τα εμβόλια. «Στη χώρα μας έχουμε μεγάλο αριθμό νέων ανθρώπων με υποκείμενα νοσήματα, των οποίων η υγεία είναι περισσότερο ευάλωτη. Δεν θα τους αφήσουμε να διακινδυνεύσουν δίνοντας βάση σε ανυπόστατες φήμες», υπογράμμισε η αναπληρώτρια υπουργός Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Μια από τις πιο πολυδιαβασμένες αναρτήσεις που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο αφορά τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου έναν χρόνο μετά τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού.

Η σχετική έρευνα δημοσιεύτηκε στο «Biomarker Research Journal», περιλαμβάνοντας την ιατρική ανασκόπηση 8,4 εκατομμυρίων περιστατικών στο χρονικό διάστημα από το 2021 έως το 2023, όπως ανέφεραν τα δημοσιεύματα.

Ωστόσο, κατά τη διασταύρωση των στοιχείων, όταν ερωτήθηκαν οι ερευνητές, απάντησαν ότι δεν γνώριζαν αν τα εμβόλια ήταν η αιτία για την εμφάνιση του καρκίνου και πως ο ένας χρόνος που είχε παρέλθει μετά τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού είναι εξαιρετικά μικρό διάστημα για να στοιχειοθετηθεί σύνδεση μεταξύ εμβολιασμού και εμφάνισης καρκίνου. Αυτή ήταν και η άποψη του επίσημου φορέα για τον καρκίνο της Μ. Βρετανίας.

Η έρευνα, που παρουσιάστηκε ως «πλήγμα» στον εμβολιασμό, χρησιμοποίησε στοιχεία ανθρώπων που είχαν υποκείμενα νοσήματα και εμβολιάστηκαν νωρίτερα σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό, καθώς ανήκαν στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Άρα πιθανώς αρκετοί απ’ αυτούς να ήταν ήδη ογκολογικοί ασθενείς. Τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα είναι πρώτα στις συστάσεις για προληπτικούς εμβολιασμούς και αν ανατρέχαμε στο ιατρικό ιστορικό τους, θα διαπιστώναμε ότι κατά ένα μεγάλο ποσοστό πρόκειται για ογκολογικούς ασθενείς.

Οι ανυπόστατοι ισχυρισμοί ότι οι εμβολιασμοί προκαλούν καρκίνο θυμίζουν την αρχή του αντιεμβολιαστικού κινήματος, το 1998. Τότε, ο γιατρός Andrew Wakefield τάραξε τα νερά δημοσιεύοντας μια μελέτη που συσχέτιζε το εμβόλιο MMR (για την ιλαρά, την ερυθρά και την παρωτίτιδα) με τον κίνδυνο εμφάνισης αυτισμού. Η μελέτη καταρρίφθηκε, η έγκυρη επιστημονική επιθεώρηση «The Lancet» ζήτησε συγγνώμη για τη δημοσίευσή της, αλλά η ζημιά είχε ήδη γίνει. Ακολούθησε η κατακόρυφη πτώση της εμβολιαστικής κάλυψης του παιδικού πληθυσμού, που έφτανε κάτω από το 78% στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, και οι επιδημίες ιλαράς και κοκκύτη που ξέσπασαν στη συνέχεια, οι επιπλοκές των οποίων προκάλεσαν εγκεφαλίτιδες και θανάτους.