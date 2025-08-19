Γουδή: Η στιγμή που το βαν εμβολίζει και στη συνέχεια ανατρέπει το ασθενοφόρο

Βίντεο - ντοκουμέντο που ήρθε στη δημοσιότητα, καταγράφει τη στιγμή του σοβαρού τροχαίου με το ασθενοφόρο στο Γουδή.

Το τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, όταν ένα λευκό βαν παραβίασε το STOP στην οδό Φαραντάτων στο Γουδή και εμβόλισε ένα ασθενοφόρο.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο ασθενής που μεταφερόταν εκείνη την ώρα στο Λαϊκό νοσοκομείο για αιμοκάθαρση, να χάσει τη ζωή του.

Το βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα, καταγράφει τη στιγμή που το ασθενοφόρο έχει εμβολιστεί και στη συνέχεια αναποδογυρίζει στη μέση του δρόμου, στην οδό Μικράς Ασίας κοντά στο Λαϊκό.

Από το σφοδρό ατύχημα, αξίζει να σημειωθεί πως προκλήθηκαν ζημιές και σε σταθμευμένα οχήματα.

Μιλώντας στον Alpha, o διασώστης που ήταν μέσα στο ασθενοφόρο, περιέγραψε πώς συνέβη το τροχαίο. «Περνάει το ”μισό” ασθενοφόρο και ξαφνικά ακούμε ένα ”γκουπ”. Δεν καταλάβαμε τι έγινε και πώς έγινε, τα τζάμια ακούσαμε πως σπάσανε και βλέπουμε το ασθενοφόρο τούμπα», ανέφερε αρχικά.

«Η κυρία που οδηγούσε πέρασε τουλάχιστον με 80 χιλιόμετρα όπως έχω στο μυαλό μου, δεν μπορώ να καταλάβω. Ακούσαμε ένα ”γκουπ” , μας χτύπησε από τη δεξιά μεριά, πάνω από τη ρόδα. Μας γύρισε προς τα αριστερά και τούμπα. Στον θάλαμο εμείς δεν μπορούσαμε να δούμε τίποτα. Η μία πόρτα ήταν κάτω, η άλλη από την ταραχή μου, την άνοιγα αλλά την τράβαγα προς τα μέσα», συνέχισε.

«Και κάποιος ανέβηκε επάνω και μου άνοιξε την πόρτα. Βγήκα και τράβηξα τον συνάδελφο επάνω. Έσπασα το τζάμι το πίσω, πήγαμε να βγάλουμε τον ασθενή αλλά είδαμε ότι δεν γίνεται. Να είναι καλά εκεί που είναι, είχε αίματα. Με τα πολλά τον βγάλαμε έξω, του κάναμε ΚΑΡΠΑ. Ήρθαν τα παιδιά από το νοσοκομείο, τον βάλαμε σε φορείο», κατέληξε.