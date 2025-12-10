Google: Οι πιο δημοφιλείς απορίες των Ελλήνων το 2025 - «Τι σημαίνει» και «Ποια είναι»

Κάθε Δεκέμβριο εκατομμύρια χρηστών του Διαδικτύου παρακολουθούν με ενδιαφέρον το Year in Search 2025, της Google, την ετήσια δηλαδή ανασκόπηση που αναδεικνύει τις αναζητήσεις με τη μεγαλύτερη αύξηση ενδιαφέροντος στην Ελλάδα.

Τι ρώτησαν περισσότερο τη δημοφιλή μηχανή αναζήτησης; Η απάντηση βρίσκεται στα επίσημα στοιχεία της Google με τις ερωτήσεις που ξεκινούν με το «Τι σημαίνει» και «Ποια είναι» να δείχνουν ποιες είναι οι δημοφιλέστερες απορίες στην Ελλάδα.

Όροι όπως «ίντερσεξ», «νεποτισμός», «φλεξάρω» και η φράση «λάθε βιώσας» αναζητήθηκαν περισσότερο φέτος.

Οι απορίες πηγάζουν από μια σειρά παραγόντων, όπως ερωτήσεις τηλεπαιχνιδιών ή ζητήματα που γίνονται viral στα social media. Για το μεγάλο ενδιαφέρον γύρω από τον όρο ίντερσεξ, η απάντηση βρίσκεται πιθανότατα στη σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη «Σέρρες». Τον Οκτώβριο, η θεία Σταματίνα στη σειρά «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη ανήκει στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και μάλιστα, είναι ίντερσεξ. Με τον ίσως πιο συντηρητικό χαρακτήρα των «Σερρών» που είχε άγνοια για το σώμα του, ο Γιώργος Καπουτζίδης συνέδεσε τον κόσμο των στερεοτύπων με τη φύση ενός ίντερσεξ ανθρώπου -θέμα που λίγες φορές έχει προβληθεί στα ελληνικά media, με αποτέλεσμα μεγάλη μερίδα ανθρώπων να αναζητά πληροφορίες στην Google.

Τι σημαίνει

Τι σημαίνει λάθε βιώσας

Τι σημαίνει ίντερσεξ

Τι σημαίνει σιμούν

Τι σημαίνει Hong Kong

Τι σημαίνει εξεργασία στην ιατρική

Τι σημαίνει τζιβαέρι

Τι σημαίνει πέλωρ

Τι σημαίνει νεποτισμός

Τι σημαίνει φλεξάρω

Τι σημαίνει δράμω

Στην κατηγορία «Ποια είναι», οι χρήστες έψαξαν απαντήσεις σε θέματα από ιστορία και γεωγραφία μέχρι pop culture, αναζητώντας από την «πρώτη Ελληνίδα φεμινίστρια» έως «ποια είναι η IP μου».

Ποια είναι