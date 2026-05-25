Γωγώ Μαστροκώστα: Όταν είχε μιλήσει για τον καρκίνο - «Κρατούσα το μωρό μου και έλεγα: Θα τη δω να μεγαλώνει;»

Η Γωγώ Μαστροκώστα πέθανε τα ξημερώματα της Δευτέρας 25/5, μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο.

Η γνωστή γυμνάστρια νοσηλευόταν τις τελευταίες εβδομάδες στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», παρουσιάζοντας σοβαρή επιδείνωση, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Το 2008, η Γωγώ Μαστροκώστα έγινε μητέρα φέρνοντας στον κόσμο την κόρη της, Βικτώρια, ωστόσο ήταν και η χρονιά που έμαθε ότι έχει καρκίνο.

«Θα έλεγα ότι από ένα διάστημα και πέρα δεν άφησα να επηρεάσει τη ζωή μου και άρχισα και έκανα όλα αυτά τα χαζά πράματα που μπορεί να έκανα και πριν από αυτό γιατί αυτά τα μικρά πράματα έχω πει πως είναι αυτά τα οποία σε κάνουν να νιώθεις πάλι φυσιολογικός. Είναι η αντίθεση της χαράς με τη λύπη που είναι δύο αντίθετα συναισθήματα, (σσ. το έμαθα) μόλις γεννήθηκε η κόρη μου, ήταν μόλις δύο ημερών» είχε δηλώσει η ίδια στην εκπομπή «Dot.».

Επίσης, όταν είχε μιλήσει στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου, είχε δηλώσει: «Το άτομο το οποίο το περνάει, έχει την επιβάρυνση της στενοχώριας. Όχι μόνο για την περιπέτεια που περνάει αλλά και ότι στενοχωρεί. Τον άντρα, τη γυναίκα, το παιδί του. Έχεις και τη συναισθηματική φόρτιση του ''τι κάνω τώρα; έχω προκαλέσει τόσο πόνο''. Και εγώ ένιωσα έτσι. Και νιώθεις ότι προσθέτεις ένα βάρος. Δεν συμβαίνει αλλά το νιώθεις. Όταν αγαπάς πολύ έναν άνθρωπο, νιώθεις πως τον επιβαρύνεις».

Και μιλώντας για τον πρώτο γιατρό στον οποίο πήγε και της είπε πως δεν έχει κάτι, είχε απαντήσει: «Όταν δεν έχεις κανένα ιστορικό, επομένως δεν μπορείς να ψιλιαστείς ότι κάτι γίνεται. Έχεις και τον γιατρό που σου λέει ότι δεν έχεις κάτι. Αλλά ποτέ δεν πρέπει να μένουμε σε μια γνώμη. Να παίρνουμε και δεύτερη και τρίτη και όσες περισσότερες γίνεται. Προσπαθούν να βρουν καλά πράματα μέσα σε αυτές τις ιστορίες αλλά εγώ δεν μπορώ να βρω κάτι καλό, συγγνώμη, ούτε μπορώ να πω ούτε ότι με άλλαξε σαν άνθρωπο. Πάντα έβρισκα νόημα στα απλά πράγματα».

Γωγώ Μαστροκώστα για καρκίνο: «Κρατούσα το μωρό μου και έλεγα: Θα τη δω να μεγαλώνει;»

Επίσης, μιλώντας στην Ελεονώρα Μελέτη η ίδια είχε δηλώσει: «Ήθελα να πάρει τα στοιχεία του πατέρα της. Επιμονή, υπομονή και ηρεμία. Δεν πήρε τίποτα. Βγήκε ίδια εγώ επί 10 φορές. Αν δει κανείς την Βικτώρια το πρώτο πράγμα που θα πει είναι: τι καλό παιδί είναι αυτό. Ξεχειλίζει καλοσύνη, αλλά είναι σαν να βλέπω τον εαυτό μου όπως τον θυμάμαι παιδί».

«Δεν μου ζήτησε να κάνουμε παιδί, προέκυψε. Η πρώτη εγκυμοσύνη δυστυχώς δεν ευδοκίμησε, είχα αποβολή στους 2,5 μήνες. Είχα πάθει ένα μικρό σοκ. Όταν το έχασα έπαθα μεγάλο σοκ, δεν ήξερα αν θέλει να κάνουμε παιδί. Η σχέση μας ήταν σε ένα καλό δρόμο και έγινε αυτό που θέλαμε. Ο Τραϊνός λατρεύει τα παιδιά. Είναι τρομερός με τα παιδιά. Η δεύτερη εγκυμοσύνη ήταν εύκολη. Έμεινα έγκυος αμέσως και ήρθε η Βικτώρια. Μόνο όσες γυναίκες βιώνουν τη μητρότητα μπορούν να καταλάβουν. Όταν έρχεται η ώρα να κάνεις το δικό σου παιδί η ώρα αυτή είναι μαγική», είχε πει για τον ερχομό της κόρης της η Γωγώ Μαστροκώστα.

«Δεν θα ξεχάσω αυτή τη στιγμή που εγώ βίωνα όλο αυτό το πράγμα και έπρεπε να χτενιστώ γιατί από κάτω ήταν οι φωτογράφοι και έπρεπε να βγω να κατέβω με το χαμόγελο. Δεν ήμουν έτοιμη να το ανακοινώσω, δεν ήξερα τι μου συμβαίνει. Μετά από τόσα χρόνια νιώθω εγώ δυνατή, ξεπερνιούνται τα πράγματα στη ζωή», είχε εξομολογηθεί η Γωγώ Μαστροκώστα, για την στιγμή που έμαθε, λίγες ημέρες από τη γέννηση της κόρης της, ότι έχει όγκο στο στήθος.

«Με βάλανε κατευθείαν κάτω, με βάλανε χειρουργείο με ναρκώσανε. Πόσο σκληρό είναι... Ξυπνάω και το πρώτο πράγμα που ακούω ήταν: ''δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καλά''. Δεν πρόλαβα να συνέλθω. Κρατούσα το μωρό μου και έλεγα: Θα τη δω να μεγαλώνει; Όλο αυτό μου επιδείνωσε όλο το ψυχολογικό στρες», είχε αναφέρει η Γωγώ Μαστροκώστα για την πρώτη της αντίδραση έχοντας ενημερωθεί για την κατάστασή της.

