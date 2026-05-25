Γωγώ Μαστροκώστα: Το ιατρικό ανακοινωθέν του «Ευαγγελισμού» για τον θάνατό της

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (25/5) άφησε την τελευταία της πνοή στο ΓΝΑ Ευαγγελισμός η γνωστή γυμνάστρια, Γωγώ Μαστροκώστα.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του νοσοκομείου, η Γωγώ Μαστροκώστα νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα, ενώ «παρά τις προσπάθειες των ιατρών», δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή, έπειτα από πολυετή μάχη με προβλήματα υγείας.

Το νοσηλευτικό ίδρυμα εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια και τους οικείους της.

Γωγώ Μαστροκώστα: Τι αναφέρει ο «Ευαγγελισμός»

«Σήμερα, 25/05/2026 και κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, στο Νοσοκομείο ΓΝΑ Ευαγγελισμός, απεβίωσε η Γεωργία Μαστροκώστα μετά από πολυετή μάχη και παρά τις προσπάθειες των θεραπόντων ιατρών. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στους οικείους της» αναφέρεται στο ιατρικό ανακοινωθέν του «Ευαγγελισμού» για τον θάνατό της.

Γωγώ Μαστροκώστα: Οι συγκινητικές αναρτήσεις του Τραϊανού Δέλλα και της κόρης τους

Μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση για τη Γωγώ Μαστροκώστα έκανε ο Τραϊανός Δέλλας.

Η ανάρτηση του Τραϊανού Δέλλα για τη Γωγώ Μαστροκώστα:

«Άγγελε μου, αγάπη μου, πετά ψηλά,πετά μακριά, πήγαινε στο φως, αυτό το φως που σε φώτιζε και εδώ κάτω, αυτό το φως που γέμιζε το χαμόγελο σου και φώτιζε την ζωή μας.

Αλλά όσο μακριά και να πετάξεις η αγάπη μου θα σε φθάνει.

Να μας προσεχείς Άγγελε μου από εκεί ψηλά και περισσότερο την Βικτωρια μας!

Ευχαριστώ τον θεό που μου χάρισε έναν από τους αγγέλους του για να με συντροφεύει όλα αυτά τα χρόνια και να με κάνει καλύτερο άνθρωπο αλλά τον ήθελε πίσω νωρίς, σε αυτό μόνο ήμουν άτυχος. Αυτός σε έφερε στον δρόμο μου αυτός σε πέρνει πίσω.

Καλό ταξίδι αγάπη μου! Καλό ταξίδι Άγγελε μου!

Πετά ψηλά»

Συγκινητική ήταν και η ανάρτηση της κόρης της, νωρίτερα.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά:

«Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά.

Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγισε ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια.

Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου.

Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει.

Σ’ αγαπάω πολύ».

Γωγώ Μαστροκώστα: Πότε και πού θα γίνει η κηδεία

H Βικτώρια Δέλλα προχώρησε επίσης, σε ανακοίνωση για την εξόδιο ακολουθία και την ταφή της μητέρας της.

Όπως επισημαίνει, η οικογένεια επιθυμεί, αντί στεφάνων, δωρεές στο Ίδρυμα Φλόγα:

«Εκ μέρους της οικογένειας,

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη και ώρα 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό.

Θα ακολουθήσει η ταφή στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, στον τόπο καταγωγής της μανούλας μου, για όσους επιθυμούν να παραστούν.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί δωρεά στο Ίδρυμα Φλόγα. Θα υπάρχει κουτί στην εκκλησία για οποιαδήποτε προσφορά».