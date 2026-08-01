Γνωστός τράπερ συνελήφθη στη Θεσσαλονόκη: «Έτρεχε» με το όχημά του με 182χλμ/ώρα

Συνελήφθη γνωστός τράπερ στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος με το αυτοκίνητό του «έτρεχε» με 182 χιλιόμετρα την ώρα, αντί του ανώτατου ορίου των 80 χλμ/ώρα στον οδικό άξονα ΠΑΘΕ.

Ο τράπερ, σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές και για άλλα αδικήματα και είναι ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Όσον αφορά το περιστατικό κινούνταν στην ΠΑΘΕ με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, ξεπερνώντας κατά 182 χλμ. το όριο ταχύτητας, των 80χλμ που υπήρχε στο σημείο.

Συνελήφθη γνωστός τράπερ στη Θεσσαλονίκη: Τι ισχυρίστηκε

Ο τράπερ οδηγήθηκε στην εισαγγελέα και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση που μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο σε άνθρωπο και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι είχε ειδοποιηθεί από συγγενείς της συντρόφου του ότι αντιμετώπισε έκτακτο πρόβλημα υγείας, γι’ αυτό και ανέπτυξε υπερβολική ταχύτητα.

Με πληροφορίες της ΕΡΤ

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