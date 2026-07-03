Γνωστός τράπερ και διάσημος επιχειρηματίας-μοντέλο κατηγορούνται για παράνομη διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών

Δικογραφία σε βάρος τεσσάρων ατόμων, μεταξύ των οποίων ένας γνωστός τράπερ, ένας διάσημος επιχειρηματίας-μοντέλο, ένας influencer και ακόμη ένα πρόσωπο, σχηματίστηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος για την υπόθεση της παράνομης προώθησης τυχερών παιχνιδιών μέσω διαδικτύου.

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), σύμφωνα με την οποία οι εμπλεκόμενοι φέρονται να διαφήμισαν, κατά τη διάρκεια του Ιουλίου 2025, ιστοτόπους που παρείχαν υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχηματισμού χωρίς τη νόμιμη άδεια λειτουργίας.

Τα στοιχεία της υπόθεσης διαβιβάστηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Στο πλαίσιο της έρευνας, στελέχη της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος πραγματοποίησαν εκτεταμένη ανάλυση ψηφιακών δεδομένων, μέσω της οποίας ταυτοποιήθηκαν οι διαχειριστές των συγκεκριμένων λογαριασμών σε δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ρόλος του τράπερ και του επιχειρηματία-μοντέλου

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι τέσσερις κατηγορούμενοι αξιοποίησαν τη μεγάλη απήχηση που διαθέτουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προωθώντας παράνομα τυχερά παιχνίδια στους ακολούθους τους. Συνολικά, οι λογαριασμοί τους συγκεντρώνουν περισσότερους από 1.720.000 ακολούθους, γεγονός που, σύμφωνα με τις Αρχές, ενίσχυσε σημαντικά την προβολή των επίμαχων ιστοσελίδων.

Όπως επισημαίνεται, οι ιστότοποι που διαφημίζονταν έχουν ενταχθεί στη λεγόμενη Blacklist της Ε.Ε.Ε.Π., καθώς παρέχουν μη αδειοδοτημένες υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs) υποχρεούνται να αποκλείουν την πρόσβαση στις συγκεκριμένες ιστοσελίδες, προκειμένου να προστατεύεται το κοινό από παράνομες δραστηριότητες στον χώρο του διαδικτυακού στοιχηματισμού.

Η δικογραφία αφορά το αδίκημα της εμπορικής επικοινωνίας και διαφήμισης τυχερών παιχνιδιών που διοργανώνονται ή διεξάγονται χωρίς τη νόμιμη άδεια, με τους εμπλεκόμενους να φέρονται ότι ενήργησαν ως διαφημιστές των επίμαχων υπηρεσιών.

Ο σχετικός φάκελος έχει ήδη διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, η οποία θα αξιολογήσει τα στοιχεία της υπόθεσης και θα αποφασίσει για τις περαιτέρω δικαστικές ενέργειες.

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