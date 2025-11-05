Γνωστός τενόρος κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό του 15χρονου γιου του

Στο Αστυνομικό Τμήμα Καλλιθέας καταθέτει γνωστός τενόρος και χορωδός σχετικά με τη μήνυση που υποβλήθηκε σε βάρος του, ότι ξυλοκόπησε τον 15χρονο γιο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε χθες, Τρίτη (4/11), με τον τενόρο να κατηγορείται από την πρώην σύζυγό του ότι ξυλοκόπησε τον γιο του.

Η σύζυγος και ο γιος μετέβησαν στο αστυνομικό τμήμα, όπου κατέθεσαν μήνυση, ενώ τον Ιανουάριο του 2025 είχε κατηγορηθεί εκ νέου από τη σύζυγό του για εξύβριση, απειλή και ξυλοδαρμό.