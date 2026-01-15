Γλυκερία: «Τέλη Ιανουαρίου θα ξεκινήσουμε να κάνουμε εμφανίσεις στο Ισραήλ»

Οι εμφανίσεις της Γλυκερίας στο Ισραήλ μέσα στη χρονιά, προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στην Ελλάδα, λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Ορισμένοι καλλιτέχνες και πολίτες την επέκριναν έντονα, με αποτέλεσμα η Γλυκερία να βρεθεί στο επίκεντρο δημόσιας συζήτησης και να αποκλειστεί από συναυλία-αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη στο Καλλιμάρμαρο.

Η καλλιτέχνιδα απάντησε δηλώνοντας ότι δεν έλαβε στήριξη από τον χώρο της και σεβάστηκε όσους διαφώνησαν μαζί της, χωρίς να εγκρίνει όσους εκφράστηκαν με κακή πρόθεση.

Παρά τις αντιδράσεις, η Γλυκερία σε νέα συνέντευξή της αποκάλυψε ότι επιστρέφει στο Ισραήλ, για να πραγματοποιήσει νέες συναυλίες, θέλοντας να συναντήσει το κοινό της και να υπενθυμίσει την καλλιτεχνική της παρουσία στη χώρα.

«Εγώ έκανα αυτό που ήθελα να κάνω, και πάντα στη ζωή μου κάνω αυτό που θέλω γιατί στην ουσία αυτό που θέλω είναι να τραγουδάω. Προσφέρω μουσική και τη φωνή μου, στους ανθρώπους που με αγαπάνε και προσφέρω τη μουσική, τη φωνή και τον εαυτό μου στο ισραηλινό κοινό γιατί ξέρω ότι με αγαπάνε», ανέφερε αρχικά μιλώντας στον ΑΝΤ1.

«Όπου κι αν πάω, γεμίζουν οι αίθουσες και τα θέατρα και είναι πολύ όμορφο αυτό» παραδέχτηκε η Γλυκερία. Θέλω να πω στους ανθρώπους αυτούς να μη στενοχωριούνται για εμένα, γιατί η Γλυκερία έχει πολλές δυνάμεις», συνέχισε.

«Στα τέλη Ιανουαρίου αλλά και μέσα Φεβρουαρίου θα ξεκινήσουμε να κάνουμε εμφανίσεις στο Ισραήλ, όπως ξέρει ο κόσμος. Περιμένω με αγωνία να συναντήσω το κοινό που είναι τόσο θερμό, τόσο ζεστό και τόσο αγαπημένο», κατέληξε.