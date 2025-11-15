Γλυκά Νερά: 16χρονος έπεσε θύμα αρπαγής και ξυλοδαρμού για χρέος ναρκωτικών

Σοβαρή καταγγελία αρπαγής και στη συνέχεια ξυλοδαρμού ανηλίκου στα Γλυκά Νερά, ερευνά η ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας 16χρονος κατήγγειλε πως έπεσε θύμα αρπαγής και ξυλοδαρμού στα Γλυκά Νερά, από έναν έμπορο ναρκωτικών και τους συνεργούς του.

Οι Αρχές κάνουν λόγο για μία σύνθετη υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, καθώς το φερόμενο θύμα της επίθεσης, δήλωσε ότι τα μέλη της συμμορίας τον είχαν προσεγγίσει για να πουλήσει ποσότητα κάνναβης, ώστε να επιστρέψει χρήματα από προηγούμενες πωλήσεις.

Ωστόσο, κατά τις ίδιες πληροφορίες, αρνήθηκε και πέταξε τα ναρκωτικά προσπαθώντας να αποφύγει τη συμμετοχή του και τότε συνέβησαν τα υπόλοιπα.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η εν λόγω συμμορία, στρατολογούσε ανηλίκους για να διακινούν κάνναβη με τον ανήλικο να αρνείται την ανάμειξή του για να αποφύγει τυχόν κατηγορίες.

Παράλληλα, έχει ήδη εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για τον 20χρονο εγκέφαλο της συμμορίας, καθώς ήταν ήδη γνωστός των Αρχών για άλλες παράνομες πράξεις.

Το χρονικό της καταγγελίας στα Γλυκά Νερά

Σύμφωνα με την καταγγελία μέσα στον Οκτώβριο, ο 20χρονος έδωσε στον ανήλικο μισό κιλό χασίς για πώληση, το οποίο ο ίδιος - όπως υποστήριξε - πέταξε σε κάδο απορριμμάτων.

Στη συνέχεια μία εβδομάδα αργότερα, οι δράστες απαίτησαν τα χρήματα, 2.000 ευρώ, τα οποία ο ανήλικος κατέβαλε. Έπειτα στις 9 Νοεμβρίου του ζήτησαν το υπόλοιπο ποσό.

Συναντήθηκαν σε καφετέρια στα Γλυκά Νερά, όπου ο ανήλικος του είπε ότι θα του δανείσει το ποσό ένας φίλος του και μετέβησαν σε άλλο σημείο όπου βρισκόταν ο φίλος του 16χρονου.

Τότε ο διακινητής φέρεται να χτύπησε τον φίλο του ανηλίκου και στη συνέχεια πήγαν σε ΑΤΜ όπου σήκωσε και έδωσε 1.000 ευρώ και άλλα 100 ευρώ, ενώ μετέφερε στο συνεργό του δράστη μέσω IRIS ακόμη 500.

Στη συνέχεια άφησαν τον φίλο του 16χρονου στο σπίτι του, ενώ κατά τη διαδρομή χτυπούσαν διαρκώς και τον ίδιο, πριν τον αφήσουν στην περιοχή της Μπαλάνας.

Τέλος, ο 16χρονος κάλεσε τον πατέρα του και μετέβησαν μαζί στο ΑΤ Παιανίας, όπου και κατέθεσαν μήνυση σε βάρος των δραστών για αρπαγή, απειλή και σωματικές βλάβες.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ