Γλυφάδα: Στη φυλακή ο 46χρονος που δολοφόνησε τον πατέρα του - Απολογήθηκε χωρίς δικηγόρο

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 46χρονος που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον πατέρα του στη Γλυφάδα την περασμένη Κυριακή 25 Ιανουαρίου.

Ο πατροκτόνος, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, οπλοφορία και οπλοχρησία, οδηγήθηκε το πρωί της Πέμπτης (29/01) στο ανακριτικό γραφείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 46χρονος δεν είχε δικηγόρο και απολογήθηκε στον δικαστικό λειτουργό για περίπου δύο ώρες.

Υπενθυμίζεται πως ο κατηγορούμενος είχε καταδικαστεί από πριν μερικά χρόνια σε κάθειρξη 16 ετών, με μειωμένο καταλογισμό λόγω ψυχιατρικών προβλημάτων, για τη δολοφονία της μητέρας του.

Ο δράστης της δολοφονίας, που αντιμετωπίζει ψυχικά προβλήματα, είχε σκοτώσει πριν από περίπου 12 χρόνια με τον ίδιο τρόπο την μητέρα του, έγκλημα για το οποίο κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος στις 2 Απριλίου 2014.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των περιοίκων για τη στυγερή δολοφονία, το θύμα φέρεται να ετοιμαζόταν να πάει στην εκκλησία, όταν ο γιος του, ο οποίος διέμενε μαζί του, τον μαχαίρωσε θανάσιμα και μετέπειτα τον μετέφερε στο πορτμπαγκάζ του οικογενειακού αυτοκινήτου.

«Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, έβαλε και εκκλησιαστική λειτουργία, ενδεχομένως από τηλεόραση ή ραδιόφωνο, προκειμένου να μην ακούγονται οι σπαρακτικές κραυγές του πατέρα».

«Πριν τον αποτελειώσει είπε ''παιδί μου τώρα πέθανα, μην με σκοτώνεις άλλο'' και μετά σιωπή» δήλωσε ένας αυτόπτης μάρτυρας της οικογενειακής τραγωδίας, με θύτη τον 46χρονο.

Γλυφάδα: Ερωτήματα για την αποφυλάκισή του πριν από χρόνια

Πολλά είναι τα ερωτήματα για την αποφυλάκιση του 46χρονου πριν από χρόνια καθώς τρεις ημέρες πριν από τη δολοφονία της μητέρας του, το 2014 είχε συλληφθεί από την ΕΛΑΣ γιατί κυκλοφορούσε στην περιοχή και έβαζε φωτιά σε κάδους, έχοντας πάνω του μαχαίρι.

Σύμφωνα με καταθέσεις που συμπερολαμβάνονται στην τότε δικογραφία, συγγενής του είχε καταγγείλει ότι ο 46χρονος σκόπευε να δολοφονήσει τα ανήλικα παιδιά μιας γυναίκας που δούλευε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή.

Στο αποφυλακιστήριο του 46χρονου, που εξασφάλισε το ΕΡΤnews, αναγράφει ότι ο δράστης είχε καταδικαστεί σε 16 χρόνια κάθειρξη. Στα τέσσερα χρόνια όμως, τον Μάιο του 2018, με διάταξη της Εισαγγελίας Πειραιά, αποφυλακίστηκε με τους περιοριστικούς όρους, που είναι σε ισχύ μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου 2026:

της υποχρέωσης διαμονής στην οικία του πατέρα του και

την υποχρέωση εμφάνισης του κάθε 1η και 16η του μήνα στο αστυνομικό τμήμα διαμονής του.

Τελευταία φορά που έδωσε το παρών στο Αστυνομικό Τμήμα Γλυφάδας ήταν στις 16 Ιανουαρίου.

Ο δράστης τηρούσε κανονικά τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί, ενώ έκτοτε δεν είχε απασχολήσει εκ νέου για οποιοδήποτε αδίκημα.

Στο τέλος του εγγράφου, ο 46χρονος στην εισαγγελική παραγγελία περιγράφεται ως άτομο επικίνδυνο για τον εαυτό του και το περιβάλλον του. Αυθημερόν έγινε η μεταγωγή του στο Δρομοκαΐτειο, όπου και νοσηλεύθηκε για άγνωστο χρονικό διάστημα. Είναι ασαφές πότε και γιατί αποφασίστηκε να βγει από την ψυχιατρική κλινική.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ