Γλυφάδα: Ποινική δίωξη στον 46χρονο που δολοφόνησε τον 80χρονο πατέρα του

Ποινική δίωξη σε βάρος του 46χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία του πατέρα του στη Γλυφάδα άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει πλέον τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας.

Μετά την εμφάνισή του ενώπιον του εισαγγελέα, οδηγήθηκε σε τακτικό ανακριτή, όπου και παραπέμφθηκε προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση. Ωστόσο, υπάρχει το ενδεχόμενο να ζητήσει προθεσμία και να απολογηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Το έγκλημα αποκαλύφθηκε λίγο μετά τις 8:00 το πρωί της Κυριακής, όταν οι γείτονες της οικογένειας κάλεσαν τις Αρχές, ενημερώνοντας πως είδαν τον 46χρονο να επιτίθεται στον 80χρονο πατέρα του στην είσοδο της πολυκατοικίας που διαμένουν στην οδό Γυθείου στη Γλυφάδα.

Ο δράστης επιτέθηκε με μαχαίρι στον πατέρα του, του οποίου τα τελευταία λόγια σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να ήταν «παιδί μου, τώρα πέθανα, μη με σκοτώνεις άλλο».

Γλυφάδα: Είχε δολοφονήσει και τη μητέρα του

Οι Αρχές στη συνέχεια εντόπισαν τη σορό του 80χρονου στο πορτμπαγκάζ του ΙΧ του δράστη και προχώρησαν στη σύλληψη του 46χρονου. Ωστόσο η δολοφονία αυτή, έφερε στο φως το παρελθόν του δράστη, ο οποίος το 2014 είχε σκοτώσει και τη μητέρα του.

Πριν από 12 χρόνια, ο 46χρονος δολοφονήσε τη μητέρα του με αλλεπάλληλες μαχαιριές στο ίδιο σπίτι. Το 2014 οδηγήθηκε στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Κορυδαλλού, ενώ το 2018 αποφασίστηκε η αποφυλάκισή του και η ακούσια νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο για σύντομο χρονικό διάστημα. Όπως εξήγησε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογίδου, ο 46χρονος είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 16 ετών και κανονικά θα έπρεπε να παραμείνει στη φυλακή έως το 2030. Ωστόσο, λόγω της νοσηλείας του στο ψυχιατρείο των φυλακών, ο χρόνος κράτησης υπολογίστηκε διπλός, με αποτέλεσμα να θεωρηθεί ότι είχε εκτίσει οκτώ χρόνια και να αποφυλακιστεί μετά από μόλις τέσσερα.

Μετά την αποφυλάκισή του, οδηγήθηκε με εισαγγελική εντολή στο Δρομοκαΐτειο και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Μεταξύ αυτών ήταν η υποχρεωτική εμφάνιση δύο φορές τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα και η διαμονή στο σπίτι του πατέρα του.