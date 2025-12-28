Γλυφάδα: O γνωστός τράπερ επέβαινε σε κλεμμένο ΙΧ παρότι έπρεπε να βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό

Στη σύλληψη γνωστού τράπερ προχώρησαν οι Αρχές το απόγευμα του Σαββάτου, στην περιοχή της Γλυφάδας.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά για το περιστατικό, κατά τη διάρκεια ελέγχου της ΕΛΑΣ σε κεντρικό σημείο της Γλυφάδας, ο γνωστός τράπερ επέβαινε σε πολυτελές αυτοκίνητο το οποίο είχε δηλωθεί ως κλεμμένο.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί σταμάτησαν το όχημα στο οποίο επέβαιναν συνολικά τρία άτομα και κατά τη διασταύρωση των στοιχείων του, διαπιστώθηκε πως το ΙΧ είχε κλαπεί πρόσφατα από την περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.

Ωστόσο, ο τράπερ που πρόσφατα είχε αποφυλακιστεί με ηλεκτρονικό «βραχιολάκι», παραβίασε τους περιοριστικούς όρους για κατ’ οίκον περιορισμό, γεγονός που ενδέχεται να τον οδηγήσει ακόμη και στην φυλακή.

Οι Αρχές προχώρησαν στη συνέχεια στην προσαγωγή και των τριών ατόμων στο Αστυνομικό Τμήμα Γλυφάδας.

Μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης, ο τράπερ οδηγήθηκε στο αυτόφωρο και η ΕΛΑΣ ερευνά τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε μέσα στο κλεμμένο αυτοκίνητο, καθώς και τον βαθμό της εμπλοκής του στην υπόθεση της κλοπής του.