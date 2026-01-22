Γλυφάδα: Ο Δήμος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά την κακοκαιρία

Ο δήμος Γλυφάδας, από το μεσημέρι της Πέμπτης (22/1), τέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα, που επηρέασαν την περιοχή με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μία 56χρονη γυναίκα.

Ο δήμος Γλυφάδας, όπως αναφέρει σχετικά η ΕΡΤ, κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να ξεπεραστούν -τυχόν- γραφειοκρατικά εμπόδια τα οποία θα καθυστερούσαν αντιπλημμυρικά έργα για επόμενες κακοκαιρίες.

Λέκκας: Γιατί η κακοκαιρία επηρέασε την Άνω Γλυφάδα

Στο ΣΚΑΪ μίλησε ο καθηγητής Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας για την κακοκαιρία που έπληξε την χώρα και προκάλεσε ζημιές σε αρκετές περιοχές.

Όπως τόνισε ο ίδιος, «τα δύσκολα έχουν περάσει για τον νομό Αττικής και τις υπόλοιπες περιοχές που επηρεάστηκαν».

«Προσφέρουν μεγάλα ποσά φερτού υλικού γιατί διαβρώνονται εύκολα. Δεν είναι, όμως, μόνο αυτό. Είναι ότι εκτός από το νερό που πέφτει, και έπεσε πάρα πολύ νερό, δεν το περιμέναμε αυτό, είναι και η λεγόμενη στερεοπαροχή, δηλαδή τα στερεά φερτά υλικά τα οποία παρασύρονται και τα οποία αυξάνουν δραματικά τον όγκο του νερού που ουσιαστικά κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς τα χαμηλότερα σημεία».

Ο ίδιος τόνισε ότι στα χαμηλότερα μέρη είδαν προβλήματα καθώς υπάρχουν οι ίδιες «παθογένειες».

Αναφορικά με το πότε κάτι τέτοιο μπορεί να φτιαχτεί, ο Ευθύμιος Λέκκας δήλωσε ότι «δεν γίνεται πια, είναι μία κληρονομημένη αμαρτία».