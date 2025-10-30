Γλυφάδα: Ο 38χρονος είχε διαπληκτηστεί με την 70χρονη λίγες μέρες πριν την επίθεση

Μάχη για τη ζωή της δίνει για έκτο 24ωρο, η 70χρονη που δέχθηκε σφοδρή επίθεση στη Μαρίνα Γλυφάδας.

Το σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε την Παρασκευή, όταν την ώρα που η 70χρονη τάιζε αδέσποτες γάτες στη 2η Μαρίνα Γλυφάδας, ένας 38χρονος της επιτέθηκε με μια πέτρα.

Ο δράστης τη χτυπούσε στο κεφάλι με μένος, ακόμα και όταν η άτυχη γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της.

Η 70χρονη νοσηλεύεται για έκτη συνεχόμενη ημέρα στη ΜΕΘ του Ασκληπιείου Βούλας, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, έπειτα από έρευνα των Αρχών προέκυψε ότι πριν την επίθεση, είχε προηγηθεί μεταξύ τους επεισόδιο.

Αναλυτικότερα, ο 38χρονος είχε διαπληκτιστεί με τη γυναίκα λίγες ημέρες πριν και την είχε απειλήσει. Μάλιστα, η αστυνομία είχε βρεθεί στο σημείο και είχε καταγράψει το περιστατικό.

«Η γυναίκα ερχόταν κάθε πρωί και τάιζε τα γατάκια της. Ο άνδρας βγήκε από το σημείο που έμενε και της είπε «σήκω φύγε». Πάει να φύγει η κυρία και αυτός πήρε μια πέτρα και τη χτύπησε στο κεφάλι. Εμείς κολυμπούσαμε εδώ και δεν την είδαμε, καταλάβαμε ότι αργούσε να έρθει και εκείνη τη στιγμή είδαμε έναν κύριο που τη βρήκε και καλέσαμε ασθενοφόρο, ήταν αιμόφυρτη και δεν μπορούσε να μιλήσει», ανέφερε φίλη της μιλώντας στο MEGA.

«Μάλλον την είχε απειλήσει και νωρίτερα και της είχαμε πει να μην ξαναπάει εκεί πέρα. Δε μας πλησίαζε εκεί που κολυμπούσαμε δεν είχαμε επαφή μαζί του», κατέληξε.