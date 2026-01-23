Γλυφάδα: «Χάνονται νέα παιδιά» - Ξεσπά ο πατέρας της 56χρονης Χριστίνας που πέθανε παρασυρόμενη από τα ορμητικά νερά

Ο πατέρας της 56χρονης Χριστίνας που έχασε τη ζωή της, έχοντας παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά λόγω κακοκαιρίας στην Άνω Γλυφάδα, ξεσπά μετά την απώλεια της κόρης του.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο πριν τις 21.00 την Τετάρτη, η Χριστίνα, που ήταν πεζή, παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στην οδό Κυρίλλου Μεθοδίου στην Άνω Γλυφάδα και εγκλωβίστηκε κάτω από όχημα. Λίγο αργότερα, επιβεβαιώθηκε ότι έχασε τη ζωή της.

«Χάσαμε έναν άγγελο. Γιατί; Γιατί; Γιατί; Γι' αυτά που γίνονται, οι φωτιές, οι πλημμύρες, τα Τέμπη. Κάποιοι φταίνε, καταλάβατε; Κάποιοι φταίνε και χάνονται νέα παιδιά. Εγώ είμαι μεγάλος, δεν με νοιάζει. Χάθηκε ένας άγγελος, σας μιλάω με πάσα ειλικρίνεια», ξεσπά ο πατέρας της, σε δηλώσεις του.

«Με τα άσπρα θα την ντύσω. Θα την τακτοποιήσω, θα την ντύσουμε νύφη γιατί ήταν ένας άγγελος και θα την πάμε στη Ριτσώνα τη Δευτέρα. Ρωτήστε να μάθετε στη Γλυφάδα για την Χριστίνα. Πόσο δημιουργική κοπέλα ήταν, πόσα παιδιά είχε βοηθήσει, πόσα παιδιά πέρναγε στα πανεπιστήμια. Ήταν φοβερή φιλόλογος. Αγαπούσε τη δουλειά της», πρόσθεσε ο πατέρας της 56χρονης Χριστίνας στο MEGA.