Γλυφάδα: Επιχείρησαν έξωση σε οικογένεια με ογκολογικό ασθενή και βρέφος

Στιγμές μικροέντασης καταγράφηκαν χθες, Τετάρτη (12/11) στη Γλυφάδα, όταν επιχειρήθηκε να γίνει έξωση σε σπίτι οικογένειας με βρέφος και ογκολογικό ασθενή.

Πρόκειται για μία τετραμελή οικογένεια, που κατοικεί στη Γλυφάδα, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις με έναν πολίτη να πέφτει στο έδαφος. Στο εσωτερικό της κατοικίας, βρισκόταν δικαστικός επιμελητής ο οποίος επιτηρούσε και ολοκλήρωνε τη διαδικασία της έξωσης.

Την ίδια ώρα, ο συγκεντρωμένος κόσμος αυξανόταν με την ώρα προκειμένου να αποτρέψει την έξωση της οικογένειας. Όπως έγινε γνωστό, τόσο ο πατέρας όσο και η κόρη της τετραμελούς οικογένειας, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

«Ήταν σε κατάσταση απελπισίας και για λίγο είχαν ηρεμήσει ότι θα βρεθεί κάποια λύση» είπε κάτοικος της Γλυφάδας, που βρέθηκε έξω από το σπίτι, για να συμπαρασταθεί στην τετραμελή οικογένεια.

Ο 62χρονος ιδιοκτήτης της κατοικίας μίλησε στο Mega και εξήγησε πως, λόγω οικονομικών προβλημάτων, δεν μπορούσε να αντεπεξέλθει στις δανειακές του υποχρεώσεις. Πρόσθεσε, μεταξύ άλλων, πως τού αύξησαν τη δόση αποπληρωμής.

Η έντολη έξωσης πήρε παράταση ενός μήνα, με τον 62χρονο ιδιοκτήτη του σπιτιού να ζητά μία σταθερή ρύθμιση, που θα του επιτρέπει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.