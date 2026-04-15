Γλυφάδα: Άγνωστοι βανδάλισαν το 5ο Γυμνάσιο και Λύκειο – Έκαναν ζημιές, πήραν υπολογιστές και 8.000 ευρώ

Σοβαρό περιστατικό διάρρηξης και βανδαλισμού, σημειώθηκε στο σχολικό συγκρότημα του 5ου Γυμνασίου και Λυκείου Γλυφάδας κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα.

Όταν το σχολείο ήταν κλειστό, άγνωστοι εισέβαλαν στον χώρο και προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές, ενώ έκλεψαν χρήματα και εξοπλισμό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δράστες παραβίασαν την κεντρική πύλη και μπήκαν στο γραφείο του διευθυντή, από όπου έκλεψαν ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, περίπου 8.000 ευρώ, που προοριζόταν για σχολική εκδρομή.

Επιπλέον, αφαίρεσαν έξι ηλεκτρονικούς υπολογιστές από την αίθουσα των καθηγητών. Ωστόσο πέρα από τις κλοπές, προκάλεσαν εκτεταμένους βανδαλισμούς στο σχολείο.

Έσπασαν πόρτες και τζάμια, πέταξαν μπογιές στους τοίχους και έγραψαν συνθήματα και πριν φύγουν, άδειασαν και τους πυροσβεστήρες, γεμίζοντας τον χώρο με σκόνη και δημιουργώντας εικόνα πλήρους καταστροφής.

Γλυφάδα: «Κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί» λέει η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων

Η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων, μιλώντας νωρίτερα σήμερα στο ΕΡΤnews, περιέγραψε την κατάσταση ως πρωτοφανή και ιδιαίτερα αποκαρδιωτική.

«Σπασμένες πόρτες και ντουλάπια, σκόνη από πυροσβεστήρες σε όλο το σχολείο που δυσχεραίνει την αποκατάσταση, πεταμένα έγγραφα από τα συρτάρια. Κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί», ανέφερε αρχικά.

«Ο Δήμος Γλυφάδας διαβεβαίωσε ότι θα στείλει όλα τα συνεργεία για καθαρισμό και αποκατάσταση κι αυτό μας ενδιαφέρει, όπως επίσης να ληφθούν μέτρα για να μην ξανασυμβεί. Θα μπορούσε ίσως να βοηθήσει ένας συναγερμός, καλύτερη φύλαξη ή μία πόρτα ασφαλείας. Τα παιδιά προφανώς είναι ανήσυχα γιατί είδαν το σχολείο τους κατεστραμμένο», κατέληξε.