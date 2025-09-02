Global Sumud Flotilla: Από τη Σύρο θα αναχωρήσει το καράβι της ελληνικής αποστολής για τη Γάζα

Η συλλογικότητα March to Gaza Greece ανακοίνωσε ότι θα συμμετάσχει με δικό της καράβι στο Global Sumud Flotilla, τη διεθνή αποστολή αλληλεγγύης για τη Γάζα, η οποία απέπλευσε την Κυριακή από τη Βαρκελώνη.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η αναχώρηση της ελληνικής αποστολής θα γίνει από τη Σύρο, εκεί όπου «γεννήθηκε ένα κύμα αντίστασης και αλληλεγγύης που εξαπλώθηκε σε όλη την Ελλάδα».

Τα μέλη της ελληνικής αποστολής καλούν την τοπική κοινότητα και δίνουν ραντεβού:

Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου: εκδήλωση και μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης, για να ενώσουμε φωνές, τέχνη και δύναμη με τον αγώνα του παλαιστινιακού λαού.

Τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου (εκτός απροόπτου): μαζική κινητοποίηση στο λιμάνι την ώρα που το καράβι θα σηκώσει άγκυρα για τη Γάζα.

Το καράβι της ελληνικής αποστολής θα κουβαλάει ανθρωπιστική βοήθεια για τη Λωρίδα της Γάζας, την βοήθεια που πρόσφεραν εκατοντάδες πολίτες στη συναυλία στα Προπύλαια στις 31 Αυγούστου.

Ο στολίσκος Global Sumud Flotilla, που αποτελείται από περίπου είκοσι πλοιάρια, είχε αναχωρήσει για πρώτη φορά την Κυριακή (31/8) με στόχο, όπως δήλωσαν οι διοργανωτές, «να ανοίξει ανθρωπιστικός διάδρομος και να μπει τέλος στην εξελισσόμενη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού», εν μέσω του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Η κακοκαιρία όμως τους ανάγκασε να επιστρέψουν το πρωί της Δευτέρας στο λιμάνι, μέχρι να περάσει η θύελλα, προτού ξεκινήσουν εκ νέου το ταξίδι τους το ίδιο βράδυ.

Στην αποστολή συμμετέχουν ακτιβιστές από δεκάδες χώρες, ανάμεσά τους η Σουηδή Γκρέτα Τούνμπεργκ, οι ηθοποιοί Λίαμ Κάνιγχαμ και Εντουάρντ Φερνάντεθ, η πρώην δήμαρχος της Βαρκελώνης Άντα Κολάου, καθώς και πολλοί Ευρωπαίοι αιρετοί.

Τα σκάφη του στολίσκου αναμένεται να φτάσουν στη Γάζα στα μέσα Σεπτεμβρίου. Στη διαδρομή τους θα ενωθούν με άλλα πλοιάρια που θα αποπλεύσουν στις 4 Σεπτεμβρίου από την Τυνησία και άλλα λιμάνια της Μεσογείου.