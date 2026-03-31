Γλάρος εγκλωβίστηκε σε σπάγκο από χαρταετό: Η στιγμή που διασώστης βουτά στο φράγμα Θέρμης για να τον σώσει

Μέλος της ΕΜΑΚ βούτηξε στα νερά του φράγματος της Θέρμης για να σώσει γλάρο οποίος είχε εγκλωβιστεί, με την προσπάθειά του να καταγράφεται από κάμερα κινητού τηλεφώνου.

Στο βίντεο από τη διάσωση του γλάρου, που παρουσίασε η ΕΡΤ, εμφανίζεται ο γλάρος να είναι τυλιγμένος σε σπάγκο, αδυνατώντας να ξεφύγει. Όταν έγινε αντιληπτός, στήθηκε μια ολόκληρη επιχείρηση από διασώστες και πυροσβέστες, ώστε να τον απελευθερώσουν.

«Ο γλάρος είχε την ατυχία να μπλεχτεί σε σπάγκο από χαρταετό και βγάλαμε ένα μέτρο σπάγγο τυλιγμένο γύρω του, στο κεφάλι, στα πόδια, στα φτερά, ενώ το πουλί είχε εγκλωβιστεί στο κέντρο της λίμνης και δεν υπήρχε διαφυγή. Είχε μια επικινδυνότητα το σημείο, γιατί είναι ένα τεχνητό φράγμα, δημιουργούνται διάφορες δίνες. Κάναμε έρευνα για να βρούμε βάρκα, αλλά δεν υπήρχε και είπα θα κολυμπήσουμε, αλλά το απαγόρευσαν και είπαν ότι θα έρθει ειδικό τμήμα. Όταν βγάλαμε το γλάρο ήταν τελείως εξαντλημένος», ανέφερε μεταξύ άλλων, διασώστης στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤNews.