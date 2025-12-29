Γκύζη: Το σημείωμα του 74χρονου στον γιο του πριν μαχαιρώσει τη σύζυγό του και αυτοκτονήσει

Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται η γυναίκα που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από τον 74χρονο σύζυγό της στο Γκύζη, ο οποίος στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο άνδρας πριν αυτοκτονήσει άφησε ιδιόγραφο σημείωμα, το οποίο εντοπίστηκε από τις αρχές. Όπως μετέδωσαν ρεπορτάζ του Action24 και της ΕΡΤ, το σημείωμα φέρεται να απευθυνόταν στον γιο του.

Σε αυτό, ο 74χρονος περιέγραφε ότι δεν άντεχε άλλο την κατάσταση που βίωνε το τελευταίο διάστημα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει τι ακριβώς εννοούσε. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να είχε αναλάβει τη φροντίδα της 67χρονης συζύγου του, η οποία ήταν κατάκοιτη και αντιμετώπιζε σοβαρά κινητικά προβλήματα.

Σε συνδυασμό με τα δικά του ψυχολογικά προβλήματα, εκτιμάται ότι η παρατεταμένη αυτή κατάσταση τον οδήγησε στην απόφαση να βάλει τέλος στη ζωή του.

Στο ιδιόχειρο σημείωμα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, φέρεται να γίνεται αναφορά και σε χρήματα που είχε κρύψει ο 74χρονος στο σπίτι, ώστε να τα λάβει και «να πράξει τα δέοντα» ο μεγαλύτερος γιος της οικογένειας.

Μαρτυρίες περιγράφουν, ότι υπήρχαν συχνοί καυγάδες και εντάσεις σε καθημερινή βάση, ανάμεσα στο ανδρόγυνο. Στο χώρο εντοπίστηκε και το μαχαίρι που χρησιμοποίησε ο 74χρονος στην επίθεση.

Γκύζη: Από τον καβγά στην επίθεση και την αυτοκτονία

Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε περίπου στις 14:05, το μεσημέρι της Κυριακής 28 Δεκεμβρίου και ενημερώθηκε από μαρτυρίες, πως το ανδρόγυνο είχε έναν σοβαρό καβγά.

Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του καβγά στο υπόγειο διαμέρισμά τους, ο άνδρας φέρεται να τραυμάτισε τη γυναίκα του σοβαρά στο λαιμό με μαχαίρι και στη συνέχεια να ανέβηκε στην ταράτσα της πολυκατοικίας που διαμένουν, πέρασε στην ταράτσα της διπλανής πολυκατοικίας και από εκεί πήδηξε στο κενό με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Εκεί εντοπίστηκε νεκρός από τους διασώστες και όλα δείχνουν πως ο θάνατός του ήταν ακαριαίος. Η διασωστική ομάδα εντόπισε και τη γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με τους γιατρούς να καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια να την κρατήσουν στη ζωή. Διασωληνώθηκε και υπεβλήθη σε χειρουργείο και πλέον φέρεται να έχει διαφύγει τον κίνδυνο και παρακολουθείται από τους γιατρούς.