Γκύζη: Βίντεο από τη στιγμή που ο 59χρονος σημαδεύει και πυροβολεί υπάλληλο καθαριότητας

Πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στου Γκύζη, όταν ένας 59χρονος πυροβόλησε υπάλληλο καθαριότητας.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά για το σοβαρό περιστατικό, όλα ξεκίνησαν από έναν διαπληκτισμό επί της οδού Λοβάρδου στου Γκύζη, την ώρα που το απορριμματοφόρο έκανε αποκομιδή σκουπιδιών έξω από το σπίτι του 59χρονου.

Ο άνδρας φέρεται να ενοχλήθηκε από τη φασαρία και εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του στους υπαλλήλους καθαριότητας, φωνάζοντάς τους να φύγουν. Εκείνοι του απάντησαν πως κάνουν τη δουλειά τους και σε λίγα λεπτά τελειώνουν.

Τότε κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας πήρε τη μηχανή του και τους καταδίωξε μέχρι την οδό Παράσχου, όπου σήκωσε το όπλο και άνοιξε πυρ προς το μέρος τους. Μάλιστα, φέρεται να τους φώναζε κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, «τώρα θα δείτε τι θα πάθετε».

Την ίδια ώρα ήρθε στη δημοσιότητα, βίντεο - ντοκουμέντο από τη στιγμή του περιστατικού.

Συγκεκριμένα καταγράφεται ο 59χρονος, την ώρα που περπατάει και ακολουθεί το απορριμματοφόρο, να σηκώνει το όπλο του και πυροβολεί τουλάχιστον τρεις φορές προς την πλευρά των υπαλλήλων καθαριότητας.

Υπενθυμίζεται πως λίγες ώρες μετά το περιστατικό, οι Αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν τον άνδρα στην περιοχή της Κυψέλης.