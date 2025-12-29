Γκύζη: «Ακούγαμε φωνές» - Οι λόγοι που φέρεται να οδήγησαν στην τραγωδία

Νέες πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα για την υπόθεση στου Γκύζη, όπου ένας 74χρονος μαχαίρωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 14:05 το μεσημέρι της Κυριακής, όταν η αστυνομία κλήθηκε στο διαμέρισμα τους στην οδό Λοκρίδος στου Γκύζη.

Εκεί ένας άνδρας με τη σύζυγό του είχαν σοβαρό καβγά και ο δράστης φέρεται να τη μαχαίρωσε στον λαιμό. Στη συνέχεια ανέβηκε στην ταράτσα της πολυκατοικίας που διαμένουν, πέρασε στην ταράτσα της διπλανής πολυκατοικίας και από εκεί πήδηξε στο κενό, δίνοντας τέλος στη ζωή του.

Η 67χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου πλέον νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Γκύζη: Οι λόγοι που φέρεται να οδήγησαν στην τραγωδία

Σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, γείτοντες του ζευγαριού ανέφεραν πως «είχαμε ακούσει φωνές, δυνατές συζητήσεις από το διαμέρισμα», ενά άλλος κάτοικος δήλωσε χαρακτηριστικά πως «από την απέναντι πολυκατοικία που μένω, άκουγα φωνές, να μιλάνε έντονα».

Όπως αναφέρουν, ο 70χρονος φρόντιζε για χρόνια τη σύζυγό του, η οποία φέρεται να είχε άνοια και είχε επωμιστεί όπως λένε άνθρωποι που τους γνώριζαν τα βάρη της οικογένειας.

Μάλιστα πάνω του βρέθηκε ένα σημείωμα, με το οποίο προσπάθησε να δώσει εξηγήσεις στον γιο του.