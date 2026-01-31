Γκάζι: Βίντεο από τη στιγμή που το ΙΧ του μπασκετμπολίστα είναι πάνω στις γραμμές του τρένου

Βίντεο - ντοκουμέντο από τη στιγμή που το ΙΧ του μπασκετμπολίστα είναι πάνω στις γραμμές του τρένου, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Το σοβαρό περιστατικό, σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στη συμβολή της Ιεράς Οδού με τη λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως, όταν ο μπασκετμπολίστας μπήκε με το ΙΧ του στις σιδηροδρομικές γραμμές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρεται να κινήθηκε πάνω σε αυτές για περίπου 300 μέτρα και στη συνέχεια ακινητοποίησε το όχημα, προκαλώντας διακοπή των δρομολογίων για αρκετή ώρα.

Μάλιστα, στο βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα διακρίνεται το ακινητοποιημένο αυτοκίνητο του πάνω στις ράγες.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ και κατόπιν σχετικού ελέγχου, διαπιστώθηκε πως ο 29χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.