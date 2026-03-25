Γιώργος Τσαγκαράκης: Δεσμεύθηκαν όλοι οι τραπεζικοί του λογαριασμοί - «Είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση»

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο Γιώργος Τσαγκαράκης, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια με σύμφωνη γνώμη και του αρμόδιου εισαγγελέα.

Στον Γιώργο Τσαγκαράκη επιβλήθηκε εμφάνιση στο ΑΤ της περιοχής του μια φορά τον μήνα, απαγόρευση εξόδου από την χώρα, εγγυοδοσία 50.000 ευρώ και απαγόρευση πώλησης κατοχής αγοράς διάθεσης αρχαιοτήτων.

Ωστόσο, όπως έκανε γνωστό ένας εκ των δικηγόρων του, δεσμεύτηκαν και όλοι οι τραπεζικοί και εταιρικοί λογαριασμοί του, δημιουργώντας μεγάλη οικονομική πίεση στην εταιρεία του, που απασχολεί 35 εργαζόμενους.

«Πνίγεται η εταιρεία του με αυτό το μέτρο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μιλώντας νωρίτερα το πρωί της Τετάρτης, σε εκπομπή του Alpha.

Δικηγόρος Γιώργου Τσαγκαράκη: «Πως θα βρεθούν αυτά τα χρήματα και τα 50.000 ευρώ;»

«Εκτός ότι επέβαλε 50.000 ευρώ, εμφάνιση μια φορά το μήνα, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και να μην ασχολείται με θέματα με πίνακες αν δεν υπάρχει πιστοποιητικό γνησιότητας, δέσμευσαν και τους εταιρικούς λογαριασμούς. Που σημαίνει ότι πνίγεται η εταιρεία του με αυτό το μέτρο. Υπάρχουν 35 εργαζόμενοι, προμηθευτές, ασφαλιστικές εισφορές», ανέφερε αρχικά ο κ. Δημητρακόπουλος.

«Πως θα βρεθούν αυτά τα χρήματα και τα 50.000. Το λέω γιατί ακούστηκε ότι ήταν επιεικής η απόφαση της ανακρίτριας. Αυτά τα χρήματα που βρέθηκε είναι χρήματα που προέρχονται από την εμπορική δραστηριότητα της εταιρίας. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να αναπνεύσει οικονομικά. Είναι σε άσχημη κατάσταση ψυχολογικά», συνέχισε.

«Μπορεί να γίνει αποδέσμευση μικρή του λογαριασμού του ακόμα κα για τα έξοδα τα νομικά», κατέληξε.