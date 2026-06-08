Γιώργος Σουφλιάς: Τελέστηκε η κηδεία του - Πλήθος κόσμου έδωσε το «παρών»

Στο κοιμητήριο του Παπάγου τελέστηκε η κηδεία του πρώην πρωθυπουργού και ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών.

Συγγενείς, γνωστοί, φίλοι και άνθρωποι του πολιτικού «κόσμου», μεταξύ αυτών ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής και ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Σουφλιά.

Σε έναν έντονα φορτισμένο επικήδειο ο Νικήτας Κακλαμάνης αποχαιρέτησε τον «Σαρακατσάνο» της Νέας Δημοκρατίας, τον άνθρωπο που «κρατούσε αναμμένο το φως όταν οι συνθήκες σκοτείνιαζαν».

Συντετριμμένη η οικογένεια του Γιώργου Σουφλιά / Φωτ.: Eurokinissi

Στιγμιότυπο από την Εξόδιο Ακολουθία του Γιώργου Σουφλιά / Φωτ.: Eurokinissi

Γιώργος Σουφλιάς: Παρόντες Κυριάκος Μητσοτάκης και Κώστας Καραμανλής

«Θα σε θυμάμαι όχι μόνο για όσα έκανες, αλλά και για τον τρόπο που πορεύτηκες» ανέφερε στο τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Σουφλιά ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

Το κορυφαίο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας έσπευσαν να αποχαιρετήσουν ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Κώστας Καραμανλής, ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο Χρήστος Σταϊκούρας, ο Κώστας Λαλιώτης, ο Κώστας Σκρέκας, ο Γιώργος Βουλγαράκης, ο Γιώργος Σούρλας, ο Ανδρέας Λυκουρέντζος, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και Χρήστος Κέλλας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει το «παρών» στην κηδεία του Γιώργου Σουφλιά / Φωτ.: Eurokinissi

Ο Κώστας Καραμανλής στην κηδεία του Γιώργου Σουφλιά / Φωτ.: Eurokinissi

Ο Βασίλης Κικίλιας στο Κοιμητήριο Παπάγου για την κηδεία του Γιώργου Σουφλιά / Φωτ.: Eurokinissi

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος στην κηδεία του Γιώργου Σουφλιά / Φωτ.: Eurokinissi

Γιώργος Σουφλιάς: Η πορεία και το έργο του

Ο Γιώργος Σουφλιάς γεννήθηκε το 1941 στην Αγία Τριάδα Φαρσάλων και η πολιτική του πορεία ξεκίνησε αμέσως μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας.

Στις εκλογές του 1974 εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Λάρισας με τη Νέα Δημοκρατία, εγκαινιάζοντας μια μακρά κοινοβουλευτική διαδρομή που θα διαρκούσε περισσότερο από τρεις δεκαετίες. Επανεκλεγόταν διαρκώς, αποτελώντας έναν από τους ισχυρότερους πολιτικούς παράγοντες της παράταξης.

Ο Γιώργος Σουφλιάς διετέλεσε, μεταξύ άλλων, υφυπουργός Εσωτερικών (1977-1980), υφυπουργός Συντονισμού (1980-1981) και υπουργός Εθνικής Οικονομίας (1989), Οικονομικών (1989-1990), Τουρισμού (1990) και Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (1991-1993) και υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΠΕΧΩΔΕ).

Το 1997 διεκδίκησε μάλιστα την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς να εκλεγεί, ενώ το 1998 διαγράφηκε από το κόμμα έπειτα από σύγκρουση με την ηγεσία του και επέστρεψε το 2001.

Μετά την επιστροφή του στη ΝΔ, ο Γιώργος Σουφλιάς ήταν από τους στενότερους συνεργάτες του Κώστα Καραμανλή. Πολλοί τον θεωρούσαν τον βασικό πολιτικό σχεδιαστή της κυβέρνησης της περιόδου 2004-2009 και έναν από τους ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή στο Μέγαρο Μαξίμου.

Το σημαντικότερο πολιτικό του έργο καταγράφηκε ως υπουργός ΠΕΧΩΔΕ την περίοδο 2004-2009. Τότε προωθήθηκαν οι συμβάσεις παραχώρησης των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων και ξεκίνησε το πρόγραμμα των πέντε μεγάλων οδικών αξόνων της χώρας.

Το όνομά του συνδέθηκε με την Ιονια Οδό, τον Ε65 (Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας), την Ολυμπία Οδό, τον Μορέα και τη νέα παραχώρηση του άξονα Μαλιακός - Κλειδί (ΠΑΘΕ).

Παράλληλα, ο Γιώργος Σουφλιάς έπαιξε ρόλο στη συγκρότηση του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου, στα Ειδικά Χωροταξικά για τον τουρισμό, της βιομηχανίας και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ενώ κομβικός ήταν ο ρόλος του στις νομοθετικές παρεμβάσεις για την αυθαίρετη δόμηση και σε μεγάλα αντιπλημμυρικά και περιβαλλοντικά έργα.