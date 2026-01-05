Γιώργος Παπαδάκης: «Τώρα σιωπή» - Το «αντίο» του δημοσιογραφικού κόσμου στον παρουσιαστή

Θλίψη έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες στον κόσμο της τηλεόρασης, η είδηση θανάτου του Γιώργου Παπαδάκη.

Ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 74 ετών, μετά από έμφραγμα που υπέστη στο σπίτι του στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά και από την ανακοίνωση του νοσοκομείου, άμεσα τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε χωρίς τις αισθήσεις του στο Γενικό Λαϊκό.

Όμως παρότι οι γιατροί προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, αυτό δεν κατέστη δυνατό.

Από την ώρα που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του, ο δημοσιογραφικός και τηλεοπτικός κόσμος, αποχαιρετά με συγκίνηση τον άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμα του στην ελληνική τηλεόραση.

Το «αντίο» του δημοσιογραφικού κόσμου στον Γιώργο Παπαδάκη

